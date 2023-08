Jak poinformowała na swoim Twitterze Straż Graniczna, funkcjonariusze zatrzymali w poniedziałek 30 imigrantów, którzy nielegalnie przekroczyli słowacko-polską granicę i zamierzali przedostać się do Niemiec.

Interwencja Straży Granicznej. Wśród zatrzymanych dzieci

Według udostępnionych przez Straż Graniczną informacji, chodzi o obywateli Iraku i Syrii. Obcokrajowcy byli przewożeni trzema pojazdami. Kierowcami busów było trzech Syryjczyków. Interwencja miała miejsce na autostradzie A4 w okolicach Krakowa.

Wśród zatrzymanych przez służby imigrantów znajdowało się ośmioro dzieci.

#FunkcjonariuszeSG zatrzymali na A4 w ok.Krakowa 3 samochody,w których przewożonych było 30 cudzoziemców(8 dzieci). Obywatele Syrii i Iraku nielegalnie przekroczyli granicę ze Słowacji do Polski,chcieli dojechać do Niemiec.Zatrzymano trzech kierowców-to również ob.Syrii.#KaOSG pic.twitter.com/3nKC0zO5Ix — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 7, 2023

Obcokrajowcy dostali się do Polski z terytorium Słowacji, zmierzali do Niemiec.

To nie jedyny taki przypadek w ostatnich dniach.

W czwartek Straż Graniczna zatrzymała w okolicach Zgorzelca dziewięć osób, które również podróżowały do Niemiec ze Słowacji. Ośmiu Syryjczykom i Irakijczykowi pomagał obywatel Mołdawii.

Intensywny weekend. 350 imigrantów na białoruskiej granicy

Funkcjonariusz Straży Granicznej najczęściej interweniują jednak w pobliżu granicy z Białorusią. W ubiegły weekend służby zatrzymały 350 obcokrajowców, którzy w nielegalny sposób próbowali przedostać się do Polski zza wschodniej granicy. Jak informuje straż na swojej stronie internetowej, w piątek doszło do 43 interwencji, w sobotę do 160, a w niedzielę do 147 zatrzymań.

Na odcinku w pobliżu Dubicz Cerkiewnych migranci forsowali granicę w kilkudziesięciu osobowych grupach. Patrole były atakowane kamieniami i konarami drzew.

Wśród zatrzymanych w weekend na białoruskiej granicy obcokrajowców znajdowali się m.in. obywatele Afganistanu, Syrii, Indii, Pakistanu, Iranu, Sudanu i Sri Lanki.

Zatrzymano również kilku kurierów, którzy pomagali obcokrajowcom w nielegalnym przekroczeniu granicy.

