#IMGWlive 7.08|6:20

Dziś pochmurnie i deszczowo. Na południu i Pomorzu możliwe burze. W Karpatach deszcz do 25mm, a na szczytach Tatr deszcz ze śniegiem i śnieg. Temp. od 15°C do 20°C. Wiatru umiarkowany i dość silny, porywisty. Na Pomorzu porywy do 75km/h, na wybrzeżu do 110km/h pic.twitter.com/8UXdKjENwI