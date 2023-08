Szkolenie psa – od czego zacząć?

Szkolenie psa to obowiązkowy element jego wychowania. Pomaga w budowaniu zdrowej relacji z opiekunem i pozwala uniknąć wielu problemów behawioralnych w przyszłości. Od czego jednak zacząć szkolenie psów? Kiedy wprowadzić pierwsze treningi? Przeczytaj, jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania.

Kiedy rozpocząć szkolenie psa?

Na powyższe pytanie istnieje tylko jedna prawidłowa odpowiedź – im wcześniej, tym lepiej. Szkolenie psów rozpoczynane w okresie szczenięcym przynosi najlepsze rezultaty. Zazwyczaj młode pieski trafiają w ręce nowych opiekunów ok. 8 tygodnia życia i jest to znakomity czas na rozpoczęcie treningu. Udowodniono, że tak młode psy wykazują taką samą zdolność do nauki jak dorosłe osobniki. Wczesne szkolenie psa pozwala uniknąć utrwalania niepożądanych zachowań i powstawania problemów behawioralnych oraz zapewnia najlepsze efekty w przyszłości.

Szkolenie psów – o czym pamiętać?

O czym warto pamiętać, rozpoczynając szkolenie psów? Istnieje kilka zasad, którymi należy się kierować. Chodzi tu przede wszystkim o:

pozytywną motywację – system szkolenia psów bazujący na nagrodach jest skuteczny i wzmacnia relację z opiekunem; jako nagrody można stosować przysmaki, zabawki czy pieszczony w zależności od tego, na co najlepiej reaguje pies;

konsekwencję – szkolenie psów musi być prowadzone regularnie i konsekwentnie; na wstępie ustal jednoznaczne reguły i trzymaj się ich w każdych okolicznościach;

stopniowanie „rozpraszaczy” – początkowo należy maksymalnie uprościć psu realizację poleceń poprzez zminimalizowanie wszelkich „rozpraszaczy” (np. ćwicząc w cichym domu); następnie należy stopniowo zmieniać poziom trudności (np. przenosząc się kolejno do ogrodu, do spokojnego miejsca publicznego, a następnie do bardziej ruchliwych okolic).

Powyższe wskazówki pomogą Ci osiągnąć zadowalające efekty w zakresie szkolenia psa i zbudować z nim silną relację. Nie zapomnij również o cierpliwości i miłości! Poświęcaj psu dużo uwagi, a nabierze do Ciebie zaufania i będzie chętniej pracował przy nauce komend czy chodzenia przy nodze.

Szkolenie psa – jak zacząć?

Od czego dokładnie zacząć szkolenie psa? Bardzo ważny jest rodzaj ćwiczeń, jakie będziesz z nim wykonywać – szczególnie na początku. Szkolenie psów najlepiej jest zacząć od jak najprostszych komend i zabaw. Zazwyczaj jako pierwsze rekomenduje się przywoływanie i naukę reagowania na imię. Bardzo ważna jest też nauka skupiania uwagi polegająca najpierw na wyłapywaniu i nagradzaniu spojrzenia psa, a następnie jego podtrzymywaniu. Bardzo ważna jest także komenda „zostaw”, której należy uczyć szczeniaka od samego początku. Może bowiem nawet uratować mu życie.

Dopiero gdy Twój pupil opanuje te podstawowe umiejętności, możesz wdrożyć bardziej skomplikowane komendy. Nie zapomnij również o wprowadzeniu komendy zwalniającej (np. „ok.”, „koniec” czy „przerwa”), która sygnalizuje, kiedy dana komenda się kończy. W pierwszej kolejności warto poświęcić uwagę na naukę najważniejszych umiejętności, które pomogą pupilowi odpowiednio się zachować w codziennych sytuacjach. Wbrew pozorom szkolenie psa w zakresie sztuczek można przeprowadzić bez problemu także w późniejszym okresie.

Szkolenie psa – samodzielnie czy z profesjonalną pomocą?

Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy przy szkoleniu psów, szczególnie jeśli nie masz wcześniejszego doświadczenia w tej materii. Trener lub behawiorysta nauczy Cię, jak pracować z czworonogiem, aby osiągać oczekiwane rezultaty i pomoże Ci rozwiązać ewentualne problemy. Podpowie także, jak unikać błędów, które w późniejszym okresie mogą być trudne do wyplenienia.

red/ Polsatnews.pl