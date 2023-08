Psy długowłose – poznaj najciekawsze rasy psów długowłosych 

Owczarek niemiecki długowłosy to oddany i wszechstronny pies, który idealnie nadaje się na najlepszego przyjaciela człowieka. Długowłose owczarki niemieckie mogą być towarzyszami rodziny, stróżami lub pomocnikami pasterzy.

Nowofundland to pies dochodzący nawet do 70 kg masy ciała, bardzo duży, kudłaty i niezwykle przyjacielski. Pierwotnie nowofundlandy były wykorzystywane jako psy pociągowe, dziś często zostają ratownikami. Uwielbiają wodę i mają dostosowaną do przebywania w niej gęstą, szybkoschnącą okrywę.