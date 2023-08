Jak pomóc psu w upały? Skuteczne sposoby

Jak pomóc psu w upały – podstawy

Gdy jest bardzo ciepło i słonecznie, psy instynktownie są mniej aktywne. Należy im pozwolić na odpoczynek i nie zachęcać do męczących zabaw, jeśli nie wykazują takiej ochoty. Jeśli pies spędza czas na zewnątrz, koniecznie zapewnij mu cień. Zawsze musi też mieć dostęp do świeżej, chłodnej wody! Miska powinna być zawsze napełniona. Możesz do niej dodać kilka kostek lodu, aby na dłużej pozostała przyjemnie odświeżająca. Wodę należy też zabierać na spacer.



Absolutnie nie należy zostawiać psa samego w zamkniętym samochodzie, nawet „na chwilę”. Słońce może bardzo szybko nagrzać wnętrze pojazdu nawet już przy temperaturach w okolicach 20°C, powodując zagrożenie życia pupila.

Jak pomóc psu w upały – zasady spacerów

Gdy temperatury na zewnątrz są wysokie, należy unikać spacerów w środku dnia i w godzinach popołudniowych. Warto zabrać pupila na dłuższy spacer wcześnie rano, gdy jeszcze panuje przyjemny chłód. Drugi dłuższy spacer można zrobić wieczorem. Należy pamiętać, że rozgrzane płyty chodnikowe czy asfalt niejednokrotnie mogą nawet poparzyć łapy czworonoga. Jeśli więc zastanawiasz się, jak pomóc psu w upały, nigdy nie zabieraj go na spacer przy największym skwarze.

Jak schłodzić psa w lato – w domu

W wielu polskich domach latem utrzymują się wysokie temperatury. Jeśli nie masz klimatyzacji, możesz zastosować podobne metody schładzania czworonoga, jakie stosujesz u siebie. Jak schłodzić psa w upalne dni? Przede wszystkim zadbaj o odpowiednią wentylację pomieszczenia. Pomogą w tym wentylatory oraz kontrolowane przeciągi. Unikaj otwierania okien w środku dnia, aby nie wpuszczać gorącego powietrza do domu, za to wietrz w nocy lub wczesnym rankiem.



W razie potrzeby daj psu zwilżoną szmatkę lub ręcznik. To pomoże obniżyć temperaturę jego ciała. Możesz też zastosować specjalne maty chłodzące dostępne w sklepach zoologicznych albo zrobić psu „domowe lody” np. ze zmiksowanych owoców lub po prostu zamrożonego bulionu.

Jeśli masz taką możliwość, zafunduj pupilowi możliwość kąpieli (np. w stawie, w morzu, w rzece). W domu możesz mu zapewnić możliwość „popluskania się” w wannie. Dobrym pomysłem dla przegrzanego pupila może być również basenik dziecięcy wypełniony lodem.



Nie ma co prawda jednej skutecznej formuły na to, jak pomóc psu w upały, ale istnieje wiele metod, które zapewnią mu ulgę. Ważne, by w gorące dni obserwować swojego pupila i dostosowywać opiekę do jego potrzeb. W razie zaobserwowania objawów przegrzania (nadmierne ślinienie, ospałość czy trudności w oddychaniu) należy natomiast niezwłocznie skonsultować się z weterynarzem!

red/ Polsatnews.pl