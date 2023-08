Ostrzeżenia przed silnymi deszczami z burzami aktualizowane są na bieżąco. Aktywne burze nawiedzają kolejne województwa, stąd coraz więcej alertów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenia przed burzami. W których województwach obowiązują?

Pierwszy stopień ostrzeżeń przed intensywnymi opadami deszczu dotyczy województw lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, części mazowieckiego i podlaskiego. Drugi poziom alertu wydano dla części województwa dolnośląskiego, a także regionów opolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.



Z kolei ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem lub deszczem z burzami wydane zostały m.in. dla województw podkarpackiego i małopolskiego.

Burze z gradem. Ostrzeżenia synoptyków

Prognozowane są też burze, którym miejscami będą towarzyszyć "bardzo silne opady deszczu od 40 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 90 lub km/h". W komunikatach IMGW czytamy też o spodziewanych miejscowych gradobiciach.

O ósmej rano w sobotę najwięcej burz występowało na południu Polski. Deszcze przemieszczała się jednak na północ.

"Aktywna strefa burz z intensywnymi opadami deszczu znajduje się nad Małopolską, miejscami skumulowane opady dochodzą tu do 50 mm, a ich natężenie wynosi 10-15 mm/10 min Burze wraz z intensywnymi opadami przemieszczają się w kierunku północnym i północno wschodnim" - przekazali meteorolodzy.

Na zaznaczonym obszarze miejscami występują burze z opadami deszczu. Lokalnie natężenie opadów wynosi 5-10 mm/10 min. Prognozowane skumulowane opady 15-25 mm/h, porywy wiatru do 65 km/h. Możliwy grad. Burze przemieszczają się na północ. ⛈️#IMGW #meteo #uwaga #burze #opady pic.twitter.com/Q9S88t0jHQ — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 5, 2023

"W dzień pochmurno. Opady deszczu, okresami intensywne, głównie na wschodzie i południu kraju. Na południu i wschodzie burze. Sumy opadów do 40 mm. Temperatura od 18°C na zachodzie i w centrum do 30°C na wschodzie. Podczas burz porywy wiatru do 100 km/h" - poinformowano w sobotę rano.

Czeka nas "wyraźne pogorszenie pogody"

"Wraz z nasuwaniem się z południa niżu z frontem atmosferycznym warunki biometeorologiczne w Polsce ulegać będą wyraźnemu pogorszeniu. Na południu kraju niekorzystny wpływ pogody na organizm człowieka występować będzie już od rana" - czytamy w komunikacie IMGW.

Wraz z nasuwaniem się z południa niżu z frontem atmosferycznym warunki biometeorologiczne w Polsce ulegać będą wyraźnemu pogorszeniu. Na południu kraju niekorzystny wpływ pogody na organizm człowieka występować będzie już od rana

➡️https://t.co/zKHdnnxrU5#IMGW pic.twitter.com/eA6rtuDTDg — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 5, 2023

Synoptyk Ewa Łapińska przestrzegała w środę w Polsat News, że weekend, który zdążył się rozpocząć, minie pod znakiem ulew. - Długotrwały deszcz, który będzie w jednym miejscu zwłaszcza w terenach podgórskich i miejskich, gdzie woda dużo wolniej odpływa, może spowodować podtopienia. Musimy sprawdzać pogodę na bieżąco zwłaszcza w Polsce centralnej - dodawała.

Jak zachować się podczas burzy?

Z kolei w sobotę Hubert Ciepły, rzecznik krakowskiej Państwowej Straży Pożarnej, tłumaczył w Polsat News, jak zachować się w trakcie burzy. Podkreślał też, jakich miejsc absolutnie należy w tym czasie unikać.

- Przede wszystkim podczas burzy nie stajemy pod drzewami, wychodzimy z wody, szukamy najbliższego schronienia - powiedział, dodając, że w każdej chwili może nastąpić wyładowanie atmosferyczne, dlatego musimy zachować szczególną ostrożność.

Burzę najlepiej przeczekać w budynku. Jeżeli znajdujemy się w budynku w centrum huraganowego wiatru lub trąby powietrznej, należy usiąść pod ścianą nośną, z daleko od okien i drzwi - najlepiej na najniższej kondygnacji, chociażby w piwnicy.



Powinniśmy też unikać otwartej przestrzeni. Jeżeli nie mamy innej możliwości, najlepiej wykorzystać zagłębienia terenu (rów, głęboki dół). Podczas burzy nie należy też siadać czy kłaść, a przykucnąć.

