Ewakuowano obozy harcerskie, setki interwencji straży. Pogoda nie odpuszcza

Komunikat meteo #IMGW-PIB woj. dolnośląskie



⛈️Chwilowe natężenie opadów wynosi ok. 5 mm/10 min., ale punktowo wzrasta do 10 mm/10 min. Sumy godzinowe sięgają 10-15 mm, punktowo 20 mm. Nie notuje się silnych porywów wiatru, ale są możliwe do 60-65 km/h. Miejscami możliwy grad. pic.twitter.com/v8Y49MgmCk