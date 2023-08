Obroże na kleszcze dla psa – opinie, dostępne rozwiązania

Nie ulega wątpliwości, że ochrona psa przed kleszczami jest bardzo ważna. Należy o niej pamiętać przez cały rok, choć największe zagrożenie występuje od wiosny do jesieni. Obroże na kleszcze to popularny sposób na odstraszanie tych niebezpiecznych owadów. Jakie obroże na kleszcze dla psów można znaleźć na rynku? Które z nich są najlepsze?

Obroża na kleszcze dla psów – jak działa?

Obroża na kleszcze to jeden z najskuteczniejszych i najczęściej polecanych gadżetów do ochrony czworonogów, które wychodzą na zewnątrz. Wydziela ona substancje owadobójcze i odstraszające, takie jak permetryna, flumetryna lub imidaklopryd. Po jej odpowiednim założeniu substancje czynne są uwalniane stopniowo i rozprzestrzeniają się po sierści oraz skórze zwierzęcia. Jedna taka obroża zapewnia ochronę na wiele miesięcy, a jej prawidłowy dobór zwykle gwarantuje wysoką skuteczność.

Obroże na kleszcze – dostępne rozwiązania

Wszystkie dostępne na rynku obroże na kleszcze są podobne pod względem sposobu użytkowania. Wystarczy je odpowiednio dopasować i założyć na szyję zwierzęcia. Występują jednak pomiędzy nimi również dość znaczące różnice. Jakie?



Substancje czynne – jak wspomniano wyżej, obroże na kleszcze stosują różne substancje czynne, które mają za zadanie je odstraszać oraz zabijać. Jednocześnie są jednak bezpieczne dla czworonogów. Należy jednak pamiętać, że u zwierząt może występować nadwrażliwość na określone środki. Ponadto zdarza się, że kleszcze z danego regionu uodparniają się na substancje zawarte w produktach ochronnych. Dlatego ich dobór zawsze powinien być indywidualny.

Czas działania – obroże na kleszcze działają przez kilka miesięcy. Niektóre wystarczą na ok. pół roku, inne nawet na 7-8 miesięcy. Warto przy tym zaznaczyć, że ryzyko ataku kleszcza podczas spaceru występuje obecnie w Polsce praktycznie przez cały rok.



Wodoodporność – nie wszystkie obroże na kleszcze dla psa są wodoodporne, co może stanowić problem, jeśli Twój pupil kocha wodę lub często go kąpiesz.



Zapach – niektóre obroże na kleszcze wydzielają charakterystyczny zapach, które może być drażniący dla człowieka. Na rynku dostępne są jednak również warianty bezzapachowe.



Zakres ochrony – obroże na kleszcze niejednokrotnie chronią też przed innymi pasożytami (np. wszami czy pchłami). Warto to sprawdzić.

Każda obroża na kleszcze dla psów musi być również odpowiednio dopasowana. Należy ja zapiąć tak, aby możliwe było włożenie dwóch palców pomiędzy materiał a szyję zwierzęcia. Zazwyczaj na opakowaniu można znaleźć ostrzeżenie, że skrócenie obroży obniża jej skuteczność. Należy zawsze dokładnie przeczytać ulotkę dołączoną do produktu.

Obroże na kleszcze dla psa – opinie

Na rynku dostępnych jest wiele różnych środków służących do ochrony czworonogów przed kleszczami. Obroże należą do najpopularniejszych ze względu na skuteczność, wygodę użytkowania i długotrwałe działanie. Należy jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie przeznaczone wyłącznie dla psów, które już nie rosną – obroże na kleszcze dla psa dobiera się bowiem do wagi. Stosowanie zarówno za małej, jak i za dużej dawki substancji czynnych jest niebezpieczne.

red/ Polsatnews.pl