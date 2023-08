Kleszcz u psa – co robić? Pierwsza pomoc dla czworonoga

Obecnie na kleszcze trzeba uważać przez cały rok, nawet w miastach. Są one groźne nie tylko dla ludzi, ale również dla czworonogów. Kleszcz u psa to zawsze poważne zagrożenie, którego należy się jak najszybciej pozbyć. Jak dokładnie powinna wyglądać pierwsza pomoc? Dowiedz się, jak usunąć kleszcza u psa i co dokładnie robić, gdy go zauważysz.