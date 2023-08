Nagła zmiana planów A. Dudy. Samolot kilka razy podchodził do lądowania

Z powodu złych warunków atmosferycznych samolot z prezydentem Andrzejem Dudą nie mógł wylądować w Gdyni. - Decyzją pilota maszyna zawróciła do Warszawy - powiedział szef BBN Jacek Siewiera. W związku z rosyjskimi manewrami prezydent miał udać się do Gdyni, by zapoznać się z aktualną oceną bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim.