W stolicy trwa budowa Nowego Centrum Warszawy - w części Placu Defilad ma stanąć plac Centralny. Prace nad zmodernizowaniem centrum miasta przyczyniają się do odkrycia starszych części zabudowań. Mowa o przedwojennych i powojennych kamienicach, które stały tam przed rozpoczęciem budowy Pałacu Kultury i Nauki w 1952 roku.

Przedwojenna Warszawa pod brukami Placu Defilad

- Udało się odkryć fragmenty bruków znajdujących się na placu przed Pałacem Kultury - mówił w rozmowie z Polsat News, prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków - Zaskoczeniem jest to, że są one bardzo głęboko - dodał profesor nadzorujący prace odkrywkowe.

Według informacji konserwatora zabytków, fragmenty parterów dawnych kamienic znajdują się nawet dwa metry pod obecną linią gruntu.

ZOBACZ: Mazobilet - nielimitowane przejazdy Kolejami Mazowieckimi oraz Warszawskim Transportem Publicznym

Jak można przeczytać na stronie warszawskiego urzędu miejskiego, budowa Pałacu Kultury i Nauki przyczyniła się do wyburzenia w latach 50. XX wieku wielu ulic i około 80 kamienic. Te zdobiły wcześniej centrum przedwojennej Warszawy i częściowo przetrwały Powstanie Warszawskie. Badania odkrywkowe obejmują obszar części ulic Chmielnej, Złotej, Siennej, Śliskiej, Pańskiej, Zielnej oraz Marszałkowskiej.

Wcześniej, na przełomie XIX i XX wieku w centrum znajdowały się secesyjne kamienice, teren placu Defilad zajmowało około 180 budynków mieszkalnych.

WIDEO: Odkrycie w centrum Warszawy

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Tajemnicze pomieszczenia pod wodą

Zastępca prezydenta Warszawy, Michał Olszewski, który nadzoruje prace na Placu Defilad poinformował o tajemniczych pomieszczeniach pod dawnymi trybunami honorowymi:

- Nie ma tam tunelu do byłego Domu Partii, czy jakiegoś tunelu do Wisły - mówił w rozmowie z Polsat News Olszewski - Są to pomieszczenia, które prawdopodobnie służyły do obsługi samych wydarzeń na trybunie honorowej - wyjaśnił.

Jak dodał Olszewski, te budynki nie figurowały dotąd w miejskiej dokumentacji. Przestrzegł też potencjalnych chętnych przed próbami zwiedzenia zalanych wodą pomieszczeń, które są bardzo trudne dostępne, a poziom stojących w nich wody może według niego sięgać nawet półtora metra.

ZOBACZ: Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W stolicy zawyły syreny

Plac Centralny. Nowa odsłona centrum stolicy

Jak informują władze Warszawy, po zakończeniu inwentaryzacji wszystkich odnalezionych pozostałości zabudowy, sieć dawnych ulic i zarysy budynków sprzed 1939 roku zostaną odtworzone na placu Centralnym. Architekci wykorzystają do tego układ chodników i zielonych terenów.

Budowa placu Centralny razem z m.in. placem Pięciu Rogów, ulicą Chmielną, Marszałkowską a także Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatrem Rozmaitości mają według strategii warszawskiego ratusza odmienić wizerunek stolicy i stworzyć Nowe Centrum Warszawy.

W planach jest m.in. zazielenienie wcześniej zdominowanej przez beton części miasta. Po zakończeniu prac budowalnych przed Pałacem Kultury i nauki posadzonych zostanie około 100 nowych drzew, tysiące krzewów, pojawią się trawniki. W planach jest także sadzawka w północno-zachodniej części placu.

WIDEO: Co dalej z Trzecią Drogą? Paulina Henning-Kloska: Najbliższe dni przyniosą odpowiedź Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ako/dsk/Polsatnews.pl