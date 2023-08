Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił, że nowy rodzaj biletu - Mazobilet już działa. Taki bilet uprawnia do nielimitowanych przejazdów Kolejami Mazowieckimi oraz Warszawskim Transportem Publicznym. Oferta jest jednak ograniczona czasowo.

Jak podkreślił Rafał Trzaskowski inicjatywa powstała po to, by zachęcić mieszkańców Mazowsza do lokalnej turystyki.

- Długo o tym myśleliśmy, jak zachęcić i ułatwić wszystkim mieszkańcom Mazowsza odwiedzanie Warszawy, a wszystkim Warszawiakom odwiedzanie i poznawanie Mazowsza. Właśnie dlatego postanowiliśmy przygotować taką atrakcyjną ofertę, która doprowadzi do tego, że na jednym bilecie za 49 zł dla osoby, albo za 99 zł dla rodziny przez cały weekend będzie można jeździć po całym Mazowszu i po całej Warszawie - mówił prezydent Warszawy.

Mazobilet. Zasady korzystania

Taki bilet można zakupić zakupić za pośrednictwem strony internetowej Kolei Mazowieckich, w ich aplikacji mobilnej lub u operatorów, z którymi KM zawarła umowę, a także w biletomatach KM oraz w kasach biletowych.

Na stronie Warszawskie Transportu Publicznego poinformowano, że ze wspólnego biletu może korzystać jednocześnie od dwóch do pięciu osób. Bilety w ramach tej oferty są honorowane w każdy weekend, tj. od godz. 19.00 w piątek do godz. 8.00 w poniedziałek. Wyjątek stanowi weekend 12-13.08.2023 r., kiedy bilet będzie obowiązywał aż do 8:00 w środę 16 sierpnia.

Oferta jest ograniczona czasowo

Posiadanie Mazobiletu uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w pociągach Kolei Mazowieckich (z wyjątkiem pociągu Słoneczny oraz Słoneczny Bis), autobusach na odcinku stacja Modlin – Lotnisko Modlin, pociągach uruchamianych przez Spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. oraz w środkach Warszawskiego Transportu Publicznego w 1. i 2. strefie biletowej.

Mazobilet to oferta ograniczona czasowo. Można z niej korzystać od 1 sierpnia do 31 października 2023 r.

WIDEO: Potężne burze nad Polską. IMGW wydało ostrzeżenia dla niemal całego kraju Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aas//Polsat News