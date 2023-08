W ostatnich dniach doszło do zgrzytów między PSL a Polską 2050. Różnice między koalicjantami dotyczą wizji poszerzenia Trzeciej Drogi o rolniczą AgroUnię.

Za takim rozwiązaniem optują ludowcy, natomiast partia Szymona Hołowni całkowicie odrzuca ten pomysł.

Wybory 2023: Ważą się losy Trzeciej Drogi. Trwa spotkanie ostatniej szansy

W środę na spotkaniu w Łodzi lider Polski 2050 powiedział m.in., że "na Trzeciej Drodze nie będzie Kołodziejczaka i nie będzie Agrounii".

- Jeżeli w jakimś sojuszu będzie Kołodziejczak, to mnie w tym sojuszu nie będzie. Po prostu nas nie będzie tam - podkreślił. Zaznaczył jednak, że trwają intensywne rozmowy z PSL w tej sprawie.

Pojawiły się nawet spekulacje, że jeśli Polska 2050 nie zgodzi się na wyborczy sojusz z Agrounią, to PSL będzie chciało zerwać współpracę z partią Hołowni, co doprowadziłoby do rozpadu Trzej Drogi.

Szybko jednak zdementował je poseł PSL Marek Sawicki, który oświadczył, że "związek się wzmocnił, zacieśnił i będą z tego dzieci".

Szymon Hołownia: Będziemy Trzecią Drogą z PSL-em albo bez

Szef Polski 2050 w rozmowie z reporterem Polsat News Marcinem Fijołkiem zdradził kulisy tarć. - Dla dobra projektu Trzeciej Drogi jest absolutnie niedopuszczalne, żeby przyjmować na pokład AgroUnię - powiedział Szymon Hołownia i dodał, że nie można popełniać błędów, które w polityce "popełniane były już wielokrotnie".

- Branie na pokład Kukizów, Mejzów kończy się tak, że stają się przystawkami PiS-u i ja dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, czy tak nie będzie z AgroUnią - tłumaczył i dodał, że "nie zna tego środowiska".

Przyznał, że kolejne 72 godziny mogą zdecydować o losie sojuszu z Ludowcami. - Spodziewamy się ogłoszenia wyborów w najbliższych dniach i to już będzie ten czas, kiedy pewne rzeczy trzeba powiedzieć jasno - zadeklarował. Zaznaczył, że cały czas toczą się rozmowy z "partnerami z PSL-u".

Szef Polski 2050 zapewnił, że w razie fiaska jego formacja sama będzie realizować projekt Trzeciej Drogi. - Umówiliśmy się na Trzecią Drogę i tą Trzecią Drogą będziemy. Będziemy tą opcją, która proponuje nową politykę, zupełnie nowy sposób myślenia i jest alternatywą dla istniejących opcji - powiedział. - Z PSL-em, albo bez - dodał, dopytany przez Marcina Fijołka.

P. Henning-Kloska o Trzeciej Drodze: Poróżniła nas kwestia AgroUnii

W środę w programie "Graffiti" Paulina Henning-Kloska, wiceprzewodnicząca partii Polska2050 stwierdziła, że "my idziemy na wojnę".

- Jak się idzie na front to trzeba znać swoich braci i siostry, żeby nie doprowadzić do tego, że wyjdą z tego Mejzy i Kukizy - powiedziała. Jak dodała, jej ugrupowanie będzie walczyło o Trzecią Drogę, bo Polska 2050 z "umów się wywiązuje".

Dodała, koalicja nie może być "zlepkiem przypadkowych ludzi". - My z PSL na starcie wypracowaliśmy wspólne wartości. Ja nawet nie znam programu ugrupowania jakim jest AgroUnia. Nasze stanowisko w tej sprawie się nie zmieni - zaznaczyła.

Zapytana przez Marcina Fiołka, czy jedynym punktem spornym jest AgroUnia, Henning-Kloska stwierdziła, że "pomysłów rozszerzenia Trzeciej Drogi było więcej".

- Ciężko nam wyobrazić sobie na naszych listach osoby, które fundamentalnie głosują inaczej w podstawowych kwestiach, tj. "lex Kamilek", KPO czy ustawy Kai Godek.

