Najczęstsze choroby psów - co warto wiedzieć?

Pomimo tego, że psy nie umieją mówić ludzkim językiem to mowa ich działa w wielu przypadkach jasno sygnalizuje, że coś jest nie tak. W przypadku większości najpopularniejszych chorób zwierzę staje się bardziej osowiałe, niechętne do zabawy, często również traci apetyt. Najpopularniejsze choroby psa babeszjoza, nosówka oraz parwowiroza.

Najczęstsze choroby psa – jak je rozpoznać?

Babeszjoza - co roku w okresie wiosenno-letnim opiekunowie psów starają się wzmocnić ochronę czworonogów przed kleszczami. Wywołane pasożytami zakażenie może skończyć się nawet śmiercią pupila. Pierwsze objawy babeszjozy widać już po kilku dniach od ugryzienia - zwierzę staje się ospałe, ma gorączkę i zmniejszony apetyt. Charakterystycznym objawem choroby odkleszczowej jest również ciemny, brunatny lub krwisty mocz. Opiekunowie powinni odpowiednio zabezpieczać psa przez cały rok, ponieważ wbrew popularnej opinii - kleszcze nie przyczepiają się jedynie latem i wiosną.

Nosówka - to groźna choroba wirusowa, która dotyka zarówno domowych zwierząt, jak i dzikich. Wirusy przenoszone są drogą kropelkową, pokarmową, a nawet wstępującą - wirus wnika przez łożysko i infekuje płód. Jest jedną z najniebezpieczniejszych chorób psów. Może przebiegać w odmiennych postaciach, przez co jej objawy również są zróżnicowane. Zazwyczaj zakażeniu towarzyszy wysoka, dwufalowa gorączka. Najbardziej narażone na zachorowanie są psy szczepione nieregularnie, nieszczepione, z niską odpornością, a także pochodzące z hodowli o słabych warunkach i ze schronisk.

Parwowiroza - nazywana również psim tyfusem, druga obok nosówki choroba klasyfikowana do najniebezpieczniejszych. Może przebiegać w postaci krwotocznego zapalenia jelit lub zapalenia mięśnia sercowego. Nieleczona parwowiroza jest śmiertelna aż w 90% przypadków. Zazwyczaj diagnozowana jest u szczeniąt i młodych psów do 6 miesiąca życia. Do zarażenia dochodzi poprzez kontakt z zarażonym psem, przez drogę pokarmową lub kontakt z wydalinami. Podobnie jak w przypadku nosówki, pies może zostać zarażony parwowirozą jeszcze przed urodzeniem - poprzez drogę wstępującą.

Zapobieganie chorobom u psów - od czego zacząć?

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zapobieganie chorobom niż ich leczenie. Choć regularne wizyty u weterynarza mogą wydawać się drogie to koszt leczenia jednak z powyższych chorób jest nieporównywalny. Zapewne również żaden opiekun nie chce patrzeć na cierpienie swojego przyjaciela i przedwcześnie się z nim żegnać. W jaki sposób zapobiegać schorzeniom?



Szczepienia - wielu chorobom, takim jak nosówka czy parwowiroza, można skutecznie zapobiegać poprzez regularne szczepienia. Niektóre szczepionki powinny być podawane psu, gdy jest jeszcze szczenięciem.



Odrobaczanie - częstotliwość odrobaczania psa uzależniona jest od trybu życia czworonoga. Jeśli zwierzę nie je surowego mięsa i nie spędza czasu w leśnych kniejach, powinien wystarczyć jeden rutynowy zabieg na pół roku. W przypadku zwierząt, które mają częsty kontakt z obcymi psami i zwiedzają wiele nowych terenów - zabieg warto przeprowadzać minimum raz na trzy miesiące.



Higiena - dbanie o odpowiednią higienę psa pozwala uniknąć wielu nieprzyjemnych infekcji, np. zapalenie ucha. Podczas regularnego czesania i doglądania zwierzęcia łatwiej jest również zauważyć ewentualne niepokojące wykwity na skórze.



Zwierzę nie umówi się samodzielnie do weterynarza, nie zadba o prawidłowe żywienie ani pielęgnację. Jego zdrowie, samopoczucie i życie spoczywają w rękach opiekuna. Dlatego decydując się na czworonoga należy mieć świadomość, że jest to nie tylko przyjemność drapania za uchem, ale również ogromny obowiązek.

