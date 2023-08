10 dni za darmo w luksusowym kurorcie na Malediwach, a to wszystko w ramach pracy jako "Ken plażowicz". Do obowiązków osoby zatrudnionej należeć będzie leżenie na piasku, wpatrywanie się w ocean i trzymanie przy sobie rolek.

Świat oszalał na punkcie filmu Barbie, który od niedawna można obejrzeć w kinach. Producenci, usługodawcy, właściciele atrakcji turystycznych starają się wprowadzić do swoich ofert coś, co kojarzy się z filmem, by przyciągnąć rzeszę fanów. Powstały już napoje Barbie, nawet pogrzeby w stylu Barbie, a teraz pewien kurort na Malediwach postanowił zająć się jej kolegą, Kenem.

Praca i wakacje

Coco Collection, grupa luksusowych kurortów na Malediwach, ogłosiła, że zatrudni kogoś na stanowisko "Kena plażowicza". Osoba, która zostanie wybrana będzie mogła spędzić 10 nocy całkiem za darmo na rajskiej wyspie, pełniąc przy tym swoje nowe obowiązki.



Wybrany Ken zostanie przewieziony do kurortu położonego obok pięknych plaż z białym piaskiem i punktów widokowych na zachwycający ocean. Idealna sceneria, by jak najlepiej odegrać rolę profesjonalnego plażowicza.

"Ken plażowicz". Wymagania i obowiązki

Potencjalni kandydaci muszą jednak spełniać określone kryteria. "Ken plażowicz" musi umieć stać dumnie na piasku, wpatrywać się godzinami w ocean, oglądać poranne fale, grać na gitarze, opierać się na desce surfingowej i musi zawsze mieć przy sobie rolki.

Pracodawcy zapewniają, że stanowisko nie wiąże się z żadnym stresem, nie pełni się obowiązków ratownika, nie trzeba też potrafić surfować.

