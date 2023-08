Film "Barbie" w reżyserii Grety Gerwig opanował niemalże każdy możliwy dział produktów i usług. Trend nazwany "Barbiecore" (styl lalki Barbie - red.) miał przyczynić się nawet rzekomo do niedoboru różowej farby na świecie. W to, co modne chcą też wpisać się firmy oferujące usługi pogrzebowe, które wprowadziły do swojej oferty różowe trumny.

"To przypomnienie, że nasze historie zasługują na to, by je zapamiętać i celebrować z kolorami i energią. Niech ten hołd będzie świętem pełnym miłości, kolorów i niezapomnianych wspomnień" - brzmiało przesłanie jednego z klipów promocyjnych.

Sen wieczny w stylu Barbie. Domy pogrzebowe proponują różowe trumny

Jak podaje portal dziennika "New York Post", firma Olivares Funeral Home promowała swoją różową trumnę hasłem: "Więc możesz odpoczywać jak Barbie".

Domy pogrzebowe w Meksyku, Salwadorze, Ameryce Łacińskiej oferują pogrzeby w stylu Barbie. Zainteresowanie różową trumną miało w ostatnim czasie znacznie wzrosnąć. Firma Undertaker Isaac Villegas poinformowała, że magazyny stały się puste.

Podobno klienci zachwycili się ofertą. "Wieczny odpoczynek nie wygląda już tak źle", "Śmierć w plastiku jest fantastyczna" - komentowali.

