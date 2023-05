Od zawsze chciała wziąć ślub i zrealizować hasło "żyli długo i szczęśliwie". W końcu jej się to udało. 77-latka z Ohio poślubiła... samą siebie. - To moja druga szansa na zrobienie czegoś, co da mi szczęście - podkreśliła. Ceremonia odbyła się w domu seniora.