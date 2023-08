Przypomnijmy, że Jerzy S. prawomocny wyrok grzywny za jazdę po pijanemu i kolizję z motocyklistą usłyszał w marcu. Prokuratura oceniła karę grzywny w kwocie 3 tys. zł jako rażąco niewspółmierną w stosunku do zdarzenia.

Sąd ponownie zajął się sprawą, ponieważ poszkodowany domaga się surowszej kary. Twierdzi, że jego choroba postępuje.

- Psychicznie byłem wrakiem (...) na początku ręka po przebudzeniu cierpła mi przez pół godziny, teraz do dwóch godzin - mówił poszkodowany.

WIDEO: Sprawa kolizji Jerzego S. wraca na wokandę. Poszkodowany domaga się surowszej kary

Kolejna rozprawa odbyła się w środę 2 sierpnia. Jerzy S. nie stawił się w sądzie, jego wyjaśnienia odczytywał sędzia. Ostatecznie rozprawa została odroczona. Biegli muszą zbadać, czy doszło do przestępstwa, czy też do wykroczenia, a to zależy od tego, jak długo u poszkodowanego utrzymywały się obrażenia.

Sprawa ponownie stała się medialna

Jesienią ubiegłego roku na jednej z krakowskich ulic Jerzy S. potrącił 44-letniego mężczyznę, zatrzymany wydmuchał siedem dziesiątych promila alkoholu. Nieco już zapomniany incydent powrócił na czołówki gazet po ubiegłotygodniowym wywiadzie aktora dla serwisu Plejada.

ZOBACZ: Maciej Stuhr o ojcu: Jest na OIOM-e, jeździ na wózku inwalidzkim

"Czuję się niewinny, skończyło się na kolizji. Tak naprawdę nic nie zrobiłem, więc wewnętrznie jestem kompletnie czysty" - mówił aktor.

Po fali krytyki Jerzy S. sprostował, że "wewnętrznie czysty" oznaczało, że pogodził się z sytuacją, a za swój wielki życiowy błąd wziął odpowiedzialność i przeprasza.

Pijani kierowcy powodują co dziesiąty wypadek

Pijani polscy kierowcy powodują co dziesiąty wypadek, a koszty wszystkich wypadków pochłaniają 2 procent PKB. Jeszcze ważniejsze są koszty niepoliczalne: ból ofiar i ich rodzin oraz trauma.

- To oddziałuje na wszystkie sfery życia, na nasze emocje, sposób myślenia, postrzegania świata, na to w jaki sposób funkcjonujemy fizycznie, bo i w naszym ciele zostaje ślad - wyjaśnia w rozmowie z Polsat News psycholog dr Anetta Pereświet-Sołtan.

