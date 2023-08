Polska chce dobrych relacji z Ukrainą. Muszą być one oparte na wzajemnym szacunku - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w mediach społecznościowych. Dodano, że takie stanowisko przekazano chargé d'affaires Ukrainy ws. ostatnich napięć między Warszawą a Kijowem.

"Polska chce dobrych relacji z Ukrainą. Muszą być one oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu dla narodowych interesów. Między partnerami należy unikać słów i działań, które szkodzą dobrym stosunkom" - napisano na Twitterze.



"Polska oczekuje od Ukrainy gotowości do uwzględnienia naszego stanowiska m. in. w sprawie ochrony rolnictwa, ale też innych kwestii. To stanowisko zostało dziś przekazane chargé d'affaires w Warszawie" - dodano.

Polska oczekuje od Ukrainy gotowości do uwzględnienia naszego stanowiska m. in. w sprawie ochrony 🇵🇱 rolnictwa, ale też innych kwestii.



To stanowisko zostało dziś przekazane chargé d'affaires 🇺🇦 w Warszawie.



(2/2) — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) August 2, 2023

Więcej informacji wkrótce.

WIDEO: Sum gigant wyłowiony z Odry. Wędkarze pokazali zdjęcia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbl/ Polsatnews.pl