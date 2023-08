Ukraińskie MSZ wezwało ambasadora Polski

Jak przekazał rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko został wezwany do siedziby resortu 1 sierpnia. Powodem mają być wypowiedzi szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP.

- Polityka nie powinna kwestionować wzajemnego zrozumienia i siły relacji między naszymi narodami. Żadne deklaracje nie przeszkodzą nam we wspólnym dążeniu do pokoju i budowaniu wspólnej europejskiej przyszłości - powiedział Nikołenko, cytowany przez Ukrinform.

15 września kończy się zakaz importu czterech produktów rolnych z Ukrainy. Jego przedłużenia domaga się Polska oraz cztery inne unijne państw - Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry.

Polski rząd zapowiada, że jeśli Bruksela nie przedłuży zakazu, to Warszawa zamknie granicę dla tych produktów.

Przydacz swoje stanowisko w tej sprawie objął na antenie TVP. - To, co najważniejsze dziś, to obrona interesu polskiego rolnika. Jesteśmy w okresie żniw. Polskie zboże musi zostać zebrane, musi zostać zmagazynowane i dystrybuowane po odpowiedniej, godnej cenie – przekonywał.

Później padły słowa, które mają być powodem wizyty ambasador Polski w ukraińskim MSZ. - Jeśli chodzi o Ukrainę, Ukraina naprawdę otrzymała dużo wsparcia od Polski. Myślę, że warto by było, żeby zaczęła doceniać to, jaką rolę przez ostatnie miesiące i lata dla Ukrainy pełniła Polska. Stąd też takie, a nie inne decyzje, jeśli chodzi o ochronę granic – powiedział prezydencki minister.

kg/ap/polsatnews.pl