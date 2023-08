Stosunki między Węgrami a Stanami Zjednoczonymi są w ostatnim czasie mocno nadszarpnięte - zauważa Reuters. Wśród przyczyn wymienia między innymi opóźnianie zgody na włączenie Szwecji do NATO, a także problemy związane z prawami osób LGBTQ na Węgrzech.

Zmiana przepisów dla Węgrów

Teraz USA postanowiły wprowadzić pewne ograniczenia dla podróżujących do stanów Węgrów. "Ważność wiz wyrabianych przez platformę Electronic System for Travel Authorization została skrócona z dwóch lat do roku" - czytamy w komunikacie amerykańskiej ambasady w Budapeszcie. To nie koniec zmian.

ZOBACZ: Viktor Orban nazwał Słowację "oderwanym" terytorium. Burza w europejskich stolicach

Nowe przepisy pozwalają tylko na pojedynczą wizytę w Stanach Zjednoczonych, a nie - jak dotąd - na kilka podróży. Poinformowano też, że decyzja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym i obejmuje zezwolenia wydane od wtorku.

Napięcia między Waszyngtonem a Budapesztem

Anonimowy, wysoki rangą urzędnik rządu USA, cytowany przez Reutersa, stwierdził, że modyfikacje w prawie tyczyły się wyłącznie Węgier. "Istnieje problem systemowy, który polega na tym, że setki tysięcy paszportów zostało wydanych w latach 2011-2020 bez wymogów weryfikacji tożsamości" - przekazał.

ZOBACZ: Viktor Orban: Węgry nie podporządkują się decyzji UE ws. migrantów

Zapytany, czy zmiana ta był związana z innymi sprawami, które powodowały w ostatnim czasie napięcia między dwoma rządami, powiedział, że Stany Zjednoczone zwracają "dużą uwagę na decyzje Węgier", ale krok ten nie powinien być interpretowany jako "przesłanie dotyczące innych kwestii".

