"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w lipcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 10,8 proc. (wskaźnik cen 110,8), a w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2 proc. (wskaźnik cen 99,8)" - czytamy w komunikacie GUS.

W lipcu 2023 r. #ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do lipca 2022 r. o 10,8% (wskaźnik cen 110,8), a w stosunku do czerwca 2023 r. obniżyły się o 0,2% (wskaźnik cen 99,8).https://t.co/1cW4kurulw#GUS #statystyki pic.twitter.com/tLxdPmn0gn — GUS (@GUS_STAT) July 31, 2023

Inflacja w lipcu. GUS podał nowe dane

Inflacja w lipcu była niższa niż oczekiwali ekonomiści. Tzw. konsensus rynkowy wskazywał, że inflacja wyniesie 10,9 proc. Inflacja spada od marca 2023 r. po tym jak szczyt osiągnęła w lutym na poziomie 18,4 proc. Dzisiejszy odczyt oznacza, że od lutego inflacja zmalała o 7,6 pkt proc.

Spadek inflacji w lipcu to głównie zasługa taniejących paliw - w ujęciu rocznym o 15,5 proc. W porównaniu do czerwca zdrożały one jednak o 0,4 proc.

ZOBACZ: W czerwcu inflacja bazowa w dół. Nowe dane NBP

Tanieje też żywność - miesiąc do miesiąca o 1,2 proc., ale rok do roku wciąż ceny są wysoko - wzrosły o 15,6 proc. Jak wynika z komunikatu GUS ceny nośników energii nie zmieniły się miesiąc do miesiąca, ale rok do roku zdrożały o 16,7 proc.

Kiedy jednocyfrowa inflacja?

W związku z tym, że odczyt lipcowy inflacji okazał się lepszy od prognoz, część ekspertów podtrzymuje prognozy, że jesteśmy w Polsce na ścieżce do jednocyfrowego odczytu w sierpniu.

W lipcu inflacja spadła do 10,8%r/r z 11,5%r/r (ING 10,9; konsensus 11). Jesteśmy na ścieżce do jednocyfrowego odczytu w sierpniu. Ustępują zewnętrzne szoki. Kraje wschodzące już tną stopy (Chile, Węgry). NBP dołączy we wrześniu. Czy to ostatecznie wygrana wojna? Niekoniecznie... pic.twitter.com/lVVjfWAYEH — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) July 31, 2023

Mniej optymistyczni są eksperci z PKO Research. Ich zdaniem inflacja w sierpniu minimalnie będzie ponad granicą 10 proc rok do roku.

Inflacja CPI w lipcu spadła do 10,8% r/r z 11,5% r/r w czerwcu, niżej od prognoz (PKO: 11,1%; kons.:11,0%). W ujęciu m/m mamy pierwszy spadek od lutego 2022, a wykluczając efekt podatkowy - od sierpnia 2020. Teraz wszystkie oczy są skierowane na wynik za sierpień – wg nas… pic.twitter.com/b7PE7Cnn9e — PKO Research (@PKO_Research) July 31, 2023

Co dalej z inflacją?

Z lipcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego, wynika że inflacja w Polsce będzie podwyższona przez co najmniej najbliższe dwa lata. Prognoza banku centralnego zakłada średnioroczny odczyt tempa wzrostu cen w 2023 r. na poziomie 11,9 proc., w 2024 r. ma wyhamować do 5,2 proc., natomiast w 2025 r. ma wynieść 3,6 proc.

