Inflacja w czerwcu wyniosła 11,5 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to spadek o 1,5 pkt proc. w stosunku do czerwca ubiegłego roku, natomiast względem maja 2023 r. wskaźnik ten nie zmienił się. Jeśli chodzi o ceny paliwa, to w porównaniu do maja br. oraz czerwca ub.r. odnotowano spadek.