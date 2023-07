Rosyjska rzeczniczka praw dziecka, Marija Lwowa-Biełowa, opublikowała raport podsumowujący dotychczasowe działania rosyjskich władz w związku z przesiedleniami ukraińskich dzieci na terytorium Federacji Rosyjskiej. Informuje o ponad 700 tysiącach dzieci deportowanych z terytorium okupowanej Ukrainy - podaje serwis Ukrainska Pravda, powołując się na dane z rosyjskich mediów.

Ścigana rzeczniczka. Wywózki ukraińskich dzieci do Rosji

Według Biełowej większość z kilkuset tysięcy dzieci została wywieziona do Rosji razem ze swoimi rodzinami. Dokumenty mówią też o około 1500 przypadkach deportacji dzieci z domów dziecka lub pozbawionych opiekunów.



Około 288 dzieci z terytorium tzw. Donieckiej Republiki Ludowej miało trafić do rosyjskich rodzin zastępczych. Rosjanie piszą też o podopiecznych sierocińców z tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej, które według informacji z raportu zostały odesłane na terytorium opanowane przez separatystów. Część z nich, 92 dzieci zostało jednak przewiezione do domów rosyjskich rodzin zastępczych. Przymusową adopcję przeszło też 380 dzieci z Donbasu.

ZOBACZ: Ukraina: Wywiezione przez Rosjan dzieci wróciły do domów. To kolejna taka grupa



Deportacja ukraińskich dzieci jest zaplanowaną akcją prowadzoną przez rosyjskie władze od początku inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Międzynarodowa walka o uprowadzone dzieci

17 marca 2023 Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał na Mariję Lwową-Biełową i Władimira Putina nakaz aresztowania, obarczając ich odpowiedzialnością za bezprawną deportację i przesiedlanie dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej.



O sprowadzenie uprowadzonych dzieci ponownie do domów walczą władze Ukrainy. Jak pisze Ukrainska Pravda, do tej pory udało im się odzyskać 386 dzieci. Liczby w oficjalnych ukraińskich raportach nie są jednak tak wielkie jak te z raportu Biełowej. Strona ukraińska mówi o 19 546 deportowanych dzieciach. Ta liczba odnosi się jednak tylko do w pełni udokumentowanych przypadków nielegalnego przesiedlenia, to znaczy tych zgłoszonych przez prawnego opiekuna lub świadka zdarzenia do Narodowego Biura Informacji Ukrainy.



W kwietniu media informowały o kolejnej, piątej grupie ukraińskich dzieci z obwodu chersońskiego i charkowskiego, które udało się sprowadzić do kraju. W akcję zaangażowana była organizacja Save Ukraine.

WIDEO: Rosjanie ostrzelali Odessę. "Boli też to, że Rosja niszczy naszą kulturę" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ako/dsk/ Polsatnews.pl