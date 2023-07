- Dzisiaj mamy trzeci miesiąc z rzędu, kiedy nie ma inflacji, bo w maju ceny nam średnio rzecz biorąc nie wzrosły w stosunku do kwietnia, w czerwcu w stosunku do maja, a teraz nawet te ceny się obniżyły - mówiła na antenie Polsat News prof. Grażyna Ancyparowicz, ekonomistka i doradca prezesa NBP Adama Glapińskiego.

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny podał szybki szacunek inflacji w lipcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. Z przedstawionych danych wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rok do roku o 10,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,2 proc. To odczyt nieco lepszy od prognoz ekonomistów.

"Dzisiaj mamy trzeci miesiąc z rzędu, kiedy nie ma inflacji"

- Gdybyśmy popatrzyli z lotu ptaka, na wskaźnik CPI agregowany, który nie dotyczy żadnej konkretnej sytuacji, konkretnej rodziny, osoby, to my inflacji nie mamy - mówiła na antenie Polsat News prof. Grażyna Ancyparowicz.

ZOBACZ: Wysokość inflacji w lipcu. Pierwsze dane GUS



Wyjaśniła, że wskaźnik roczny pokazuje co się stało rok temu, jak ceny rosły dawniej. - Dzisiaj mamy trzeci miesiąc z rzędu, kiedy nie ma inflacji, bo w maju ceny nam średnio rzecz biorąc nie wzrosły w stosunku do kwietnia, w czerwcu w stosunku do maja, a teraz nawet te ceny się obniżyły - dodała.

- Na pewno jest pocieszające, że ceny nam dalej nie rosną. Ceny żywności będą rosły, natomiast inne towary - być może niektóre potanieją - przede wszystkim energia - powiedziała.

Kiedy jednocyfrowa inflacja w Polsce?

Dopytywana, kiedy możemy spodziewać się jednocyfrowej inflacji, powiedziała: "Nasi eksperci bankowi twierdzą, że inflacja jednocyfrowa może być już pod koniec tego roku, być może nawet w listopadzie".

- Mam nadzieję, że to, co było prognozowane - powrót do celu, czyli inflacja na poziomie około 3 proc. - nastąpi w połowie 2025 roku. Mam nadzieję, że jak dalej tak pójdzie, to pewnie inflacja wcześniej wróci do celu. Oby tak się stało - mówiła.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Kiedy obniżka stóp procentowych?

Prof. Grażyna Ancyparowicz powiedziała, że gdyby miała podejmować decyzję, dotyczącą stóp procentowych, zwróciłaby uwagę przede wszystkim nie na inflację, ale na PKB.

ZOBACZ: W czerwcu inflacja bazowa w dół. Nowe dane NBP

- Popatrzyłabym na to, żeby trochę wspomóc koniunkturę, dlatego że prognozy NBP zrewidowały dynamikę PKB w dół. I to jest chyba najniższa dynamika, jaką mieliśmy w całym okresie transformacji ustrojowej - dodała.

- Jeżeli koniunktura będzie słaba, to wydaje mi się , że Narodowy Bank Polski powinien ją wspomóc - wyjaśniła. Dodała, że ludzie muszą zacząć znowu wydawać pieniądze, a będę to robić, kiedy kredyty będą tańsze.

WIDEO: Wysokość inflacji w lipcu. Pierwsze dane GUS Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/dsk/Polsat News