Wojciech Koczorowski urodził się m.in. z przepukliną oponowo-rdzeniową, chodzi w pielusze, ale prokuratura uznała go za groźnego przestępcę, członka grupy działającej metodą "na wnuczka". Mężczyzna na siedem miesięcy trafił do aresztu, do celi ze zwykłymi przestępcami. Uniewinnił go dopiero sąd. Materiał "Interwencji".