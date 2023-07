Soja – cena w 2023

Soja to nie tylko produkt spożywczy znany z kuchni azjatyckiej, ale również kluczowy surowiec wykorzystywany w wielu branżach, w tym w produkcji pasz dla zwierząt. To roślina uprawiana na całym świecie, która ma ogromny wpływ na globalne rynki surowcowe. Jej cena jest niezwykle ważnym wskaźnikiem dla wielu sektorów gospodarki. Ile kosztuje?

Cena soi w lipcu 2023 – ile obecnie kosztuje soja?

Soja, stanowiąca jedno z kluczowych źródeł białka roślinnego, cieszy się rosnącym popytem na rynku światowym. Cena skupu soi, zwłaszcza w kontekście surowcowym, jest istotna dla wielu gałęzi przemysłu. Stan na lipiec 2023 roku pokazuje, że cena za tonę soi wynosi średnio 560 dolarów. Jak przekłada się to na polskie realia? Biorąc pod uwagę kurs dolara, w Polsce suma ta oscyluje w granicach 2-3 tysięcy złotych.

Notowania cen soi na giełdach

Soja jako jedna z kluczowych kategorii surowców rolnych, notowana jest na wielu giełdach. Warto zauważyć, że cena na chińskiej giełdzie DCE jest wysoka, co odzwierciedla wysoki popyt na ten surowiec w Państwie Środka.

Co wpływa na cenę soi w 2023?

Na cenę ziaren soi wpływają m.in. prognozy dotyczące zbiorów kukurydzy, nasion kwalifikowanych soi, popyt na pasze, czy sytuacja na rynkach światowych. W 2023 roku bardzo ważną rolę odgrywają zwłaszcza obawy związane z niepewną sytuacją geopolityczną na wschodzie kontynentu.

Rynek z pewnym niepokojem obserwuje też warunki pogodowe na Dolnym Śląsku i w Zachodniopomorskiem – to tam znajduje się sporo polskich upraw tej rośliny. W rezultacie cena skupu soi w Polsce jest nieco wyższa niż średnia światowa, z największych giełd.

Plon soi w lipcu 2023

Co do plonów soi, to wszystko wskazuje na to, że tegoroczne zbiory będą obfite! Eksperci szacują, że plon ziaren soi na świecie w 2023 roku osiągnie poziom około 400 milionów ton. W Polsce, gdzie uprawa soi jest coraz bardziej popularna, również możemy spodziewać się sporych zbiorów.

Podsumowując, jeśli sytuacja na geopolityczna nie pogorszy się, a susza obejdzie się ze światowymi uprawami dość łagodnie, to 2023 rok może być bardzo korzystny dla plantatorów. Na cenę za kilogram wpływać też będzie popyt na pasze, a także kondycja innych sektorów powiązanych z rolnictwem, ze szczególnym naciskiem na hodowlę zwierząt.

Na ten moment, w drugiej połowie lipca, sytuacja wygląda na stabilną, jednak wciąż mamy tutaj wiele znaków zapytania. Rolnicy powinni uważnie śledzić notowania z największych giełd, by w porę dostrzec rynkowe trendy, które będą wpływać także i na nasze rodzime zbiory. Sporą uwagę warto poświęcić zwłaszcza tym platformom, na których handlują Niemcy i Francuzi.

red/polsatnews.pl