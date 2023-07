Władze japońskiego Onomichi w prefekturze Hiroszima znalazły się w ogniu krytyki. Burmistrz miasta przeprasza za rozdawane wcześniej ulotki. Kontrowersyjne broszury przestrzegają ciężarne kobiety i młode matki przed irytowaniem i zaniedbywaniem mężów. Zachęcają za to do masaży i codziennego gotowania obiadów.

Władze japońskiego miasta Onomichi w prefekturze Hiroszima musiały przeprosić za nieudane próby edukacji mieszkańców w zakresie różnic płciowych. Odmienną budową męskiego i kobiecego mózgu autorzy ulotki argumentowali m.in. tradycyjny podział obowiązków domowych. Jak donosi amerykański CNN, skierowana głównie do ciężarnych Japonek wiadomość zaleca m.in., by "zajęte opieką nad dzieckiem, a nie obowiązkami domowymi" nie irytowały mężów.

Burmistrz miasta Yukihiro Hiratani we wtorek opublikował przeprosiny na stronie władz lokalnych. Jak można przeczytać w jego oświadczeniu, ulotki godzą w uczucia kobiet w ciąży, rodzących matek i innych osób zaangażowanych w wychowanie dzieci. Dodał, że miasto zakończyło już dystrybucję ulotek, ponieważ "zawierają one wyrażenia promujące postawy i praktyki stereotypizujące role płciowe".

Japońskie ulotki dla ciężarnych. Zalecany uśmiech na twarzy i chwalenie męża

Wywołujące skrajne emocje Japonek ulotki stworzono na podstawie publicznej ankiety przeprowadzonej przez urzędników w 2017 roku. Można w nich przeczytać o potrzebie wzajemnego zrozumienia różnic płciowych, emocjonalnej naturze kobiet i "dobrym podziale ról". Jak jednak wynika z treści broszury i komentarzy adresatek, promowany przez władze podział obowiązków jest korzystny wyłącznie dla mężczyzn.

Według zaleceń, świeżo upieczone matki nie powinny koncentrować się wyłącznie na dziecku, ale i dbać o dobre samopoczucie mężów poprzez codzienne gotowanie obiadów, wykonywanie wszystkich obowiązków domowych i oferowanie mężczyznom relaksujących masaży - wszystko to z uśmiechem na twarzy i bez zbytecznego denerwowania się.



W ulotce młodym Japonkom doradza się także chwalenie młodych ojców i dziękowanie im za "mycie naczyń, zmianę pieluch i trzymanie dziecka".

Krytyczne komentarze kobiet. Konserwatywne społeczeństwo Japonii

W dyskusji na Twitterze (od niedawna X) kobiety krytykują inicjatywę miasta:



"List od doświadczonej mamy do świeżo upieczonego taty byłby prawdopodobnie sto milionów razy bardziej pomocny", "Stres jest wrogiem podczas ciąży, więc dlaczego właściwie atakuje się tylko kobiety"- cytuje wpisy Japonek CNN.

Internauci zwrócili uwagę na mizoginistyczny charakter ulotek, które według nich odzwierciedlają jednak problemy japońskiego systemu społecznego. Społeczeństwo Japonii uchodzi za patriarchalne, konserwatywne i nieprzychylne kobietom. W najnowszym raporcie Global Gender Gap Index Światowego Forum Ekonomicznego, który bada poziom nierówności płciowej, Kraj Kwitnącej Wiśni zajął 125. miejsce na 146 krajów.

Rekordowo niski wskaźnik urodzeń. Premier Japonii mówi o kryzysie

Problem strukturalne i stereotypy uniemożliwiają wielu pracującym mężczyznom i kobietom pogodzenie kariery zawodowej z życiem rodzinnym. Japończycy boją się korzystać z urlopu ojcowskiego ze względu na potencjalne reperkusje ze strony pracodawców i spowolnienie swojej kariery zawodowej.



Wszystko to przyczyniło się do spadku wskaźnika urodzeń w kraju. Premier Fumio Kishida ostrzegł w tym roku, że Japonia ze względu na niską dzietność jest "na krawędzi niezdolności do utrzymania funkcji społecznych".



W 2022 roku Japonia odnotowała mniej niż 800 tysięcy urodzeń po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia rejestracji w 1899 roku.

