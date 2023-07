Do eksplozji doszło w piątek. Nie było żadnych ofiar - powiedział urzędnik japońskiego Ministerstwa Edukacji, Nauki i Technologii, cytowany przez "The New York Post".

Eksplozja miała miejsce około minuty po zakończeniu testu silnika drugiego stopnia - dodał mężczyzna.

Jak podkreśla dziennik, eksplozja silnika Epsilon S w ośrodku testowym Japońskiej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (JAXA) jest kolejną awarią, która osłabiła kosmiczne ambicje Japonii.

WIDEO: Eksplozja w Japonii

Moment wybuchu udało się zarejestrować jednej z telewizji. Na nagraniu widać płomienie wystrzeliwujące z boku ośrodka testowego.

Chwilę później cały budynek zostaje objęty ogniem, a w niebo wzbijają się potężne chmury dymu.

Japonia: Seria awarii rakiet

Nowa rakieta średniego zasięgu H-3 JAXA miała ulec samozniszczeniu podczas swojego debiutanckiego lotu w marcu, kiedy silnik drugiego stopnia nie zapalił się zgodnie z planem - pisze "The New York Post".

Z kolei w październiku doszło do awarii rakiety Epsilon-6 na paliwo stałe.

