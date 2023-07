Donald Trump z trzema nowymi zarzutami. Był prezydent Stanów Zjednoczonych razem z dwoma podwładnymi jest oskarżony m.in. o utrudnianie śledztwa. Cała trójka miała zmuszać jednego z pracowników do skasowania nagrań z kamer monitoringu. Wszystko po to, żeby wideo nie trafiło w ręce "federalnej ławy przysięgłych".

Sprawa dotyczy dokumentów, które Donald Trump zabrał ze sobą, gdy opuszczał Biały Dom po przegranych wyborach i przetrzymywał w swojej posiadłości w Mar-a-Lago. Wymiar sprawiedliwości dopominał się, aby przekazał je do archiwów narodowych. Część dokumentów Donald Trump oddał, inne znaleźli agenci FBI, którzy przeszukali jego posiadłość na Florydzie.

Nowe zarzuty dla Donalda Trumpa

Teraz do 37 postawionych byłemu prezydentowi zarzutów, dodano trzy nowe. Dwa dotyczą niszczenia dowodów, a trzeci to kolejny zarzut przetrzymywania informacji niejawnych. Donald Trump, jego asystent Walt Nauta, a także Carlos De Oliveira - inny pracownik posiadłości byłego prezydenta po tym, jak śledczy wezwali do wydania monitoringu podziemnego z Mar-a-Lago mieli próbować nie dopuścić do przekazania nagrań.

Cała trójka miała wydać polecenie by jeden z pracowników "skasował nagranie z kamer monitoringu z Mar-a-Lago", aby nie dopuścić do przekazania go "federalnej wielkiej ławie przysięgłych" prowadzącej śledztwo w tej sprawie. Jak podaje BBC de Olivieira miał pytać, co można zrobić, żeby usunąć zapis z kamer.

Próba usunięcia nagrań z monitoringu

Ponadto De Oliveira po otrzymaniu nakazu sądowego, by przekazać materiały z monitoringu, miał wysłać wiadomość SMS pracownikowi, że "szef chce, żeby serwer był skasowany".

Zgodnie z aktem oskarżenia, na który powołuje się CNN, de Oliviera miał pytać jednego z informatyków, jak długo serwer przechowuje nagrania. Gdy usłyszał, że około 45 podkreślił, że "ta rozmowa powinna zostać między nimi".

"Trump i Nauta mają już zarzuty w związku z przenoszeniem pudeł z dokumentami, ale najnowsze zarzuty rzucają zupełnie nowe światło na śledztwo. To wyklucza poza samo ukrywanie tajnych dokumentów" - stwierdza CNN.

Jak podaje BBC, Donald Trump i jego bliski współpracownik Walt Nauta nie przyznali się do winy.

Według NBC News zarzuty niszczenia dowodów grożą karą do 20 lat więzienia, zaś przetrzymywania dokumentów - do 10 lat. Podobne kary grożą za inne przestępstwa, o które został oskarżony były prezydent. Nowe zarzuty mogą jednak opóźnić rozpoczęcie procesu, którego data została wyznaczona na maj 2024 r.

WIDEO: Wiceminister turystki z Grecji: Dramatyczna sytuacja Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nb/polsatnews.pl