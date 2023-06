W wywiadzie udzielonym agencji Reuter Donald Trump nie wykluczył, że rząd w Kijowie może być zmuszony do oddania części terytorium Rosji, aby zakończyć wojnę.

Trump: Nadszedł czas, aby wymusić pokój

Powiedział, że gdyby był prezydentem, wszystko "podlegałoby negocjacjom", ale Ukraińcy, którzy prowadzili energiczną walkę w obronie swojej ojczyzny, "zasłużyli sobie na wielkie uznanie". - Myślę, że byliby uprawnieni do zatrzymania dużej części tego, co zyskali i myślę, że Rosja również by się na to zgodziła. Potrzebny jest odpowiedni mediator lub negocjator, a teraz go nie mamy – ocenił Trump.

- Uważam, że najważniejszą rzeczą, jaką Stany Zjednoczone powinny teraz robić, jest zbliżenie Rosji i Ukrainy i zawarcie pokoju. Można to zrobić – powiedział Trump. - Nadszedł czas, aby to zrobić, aby połączyć obie strony, aby wymusić pokój - dodał.

Co z Putinem powinno się stać po wojnie?

Trump nawiązał też do wydarzeń z weekendu, kiedy w Rosji doszło do próby przewrotu.

- Można powiedzieć, że on (Putin) nadal jest silny, ale z pewnością był, powiedziałbym, nieco osłabiony, przynajmniej w umysłach wielu ludzi – powiedział Trump. Dodał, że gdyby Putin nie był już u władzy, nie wiadomo, jaka byłaby alternatywa. "Mogło by być lepiej, ale mogło być znacznie gorzej."

Jeśli chodzi o oskarżenie Putina o zbrodnie wojenne sformułowane przez Międzynarodowy Trybunał Karny, Trump powiedział, że los prezydent Rosji powinien zostać omówiony po zakończeniu wojny, ponieważ, jeśli "teraz poruszy się ten temat, nigdy nie zawrze się pokoju."

pgo/Polsatnews.pl