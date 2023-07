W ostatnich dniach Europa walczy z potężnymi pożarami. Najtrudniejsza sytuacja jest w Grecji kontynentalnej i na jej wyspach, ale niszczycielski żywioł szaleje również we Włoszech oraz w Turcji. Wybierasz się na wakacje, do którychś z tych krajów? Sprawdź, jak wygląda sytuacja w miejscu, do którego lecisz.