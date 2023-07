- Polska złożyła do KE wniosek o skargę na Niemcy za nielegalnie przywiezione odpady. To pierwszy krok do postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej - powiedziała minister środowiska Anna Moskwa.

- Rząd PO-PSL zaminował śmieciami całą Polskę. Rząd PiS wypowiedział zdecydowaną wojnę mafiom śmieciowym, do Polski nie można już wwieźć nielegalnych odpadów - stwierdziła minister środowiska Anna Moskwa na konferencji w Warszawie.

Dodała, że "to swoiste Eldorado za rządów PO zachęciło naszego zachodniego partnera do wwozu śmieci do Polski".

- Konsekwencją tego jest 35 tysięcy ton nielegalnych odpadów, porzuconych w siedmiu składowiskach. Wielokrotnie interweniowaliśmy u naszego zachodniego sąsiada, nawołując do zabrania śmieci z polskiej ziemi, jednak rząd federalny nie spieszył się - powiedziała Anna Moskwa.

"Apelujemy do naszego niemieckiego partnera"

Minister środowiska oświadczyła, że "pozostała bez wyboru" - zapowiedziała, że składa do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy. Jak zapowiedziała, to pierwszy krok do postępowania przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

- Korzystamy ze skargi do Komisji Europejskiej, która jest pierwszym etapem do postępowania przed TSUE. Jednocześnie apelujemy do naszego niemieckiego partnera do bardzo zielonego niemieckiego rządu o zabranie niemieckich śmieci. Polski podatnik nie może płacić za wwóz i zagospodarowanie niemieckich śmieci - oznajmiła.

Jak mówiła, polski podatnik "nie może płacić za wywóz, za zagospodarowanie niemieckich śmieci".

Po złożeniu wniosku przez Polskę Komisja Europejska będzie miała trzy miesiące na ustosunkowanie się do złożonej skargi. Jest ona pierwszym etapem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości.

Oprócz Moskwy, głos na konferencji zabrał także Szymon Szynkowski vel Sęk, minister ds. UE. Dodał, że Polska uruchamia w środę pierwszy etap procedury skargowej. - Jeżeli nie będzie reakcji ze stronu niemieckiej, będziemy tę procedurę kontynuować - powiedział.

kg/polsatnews.pl