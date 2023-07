Jakie akwarium dla bojownika - wszystko, co musisz wiedzieć

Wiele osób zastanawia się nad zakupem bojownika do akwarium. To ulubiona ryba każdego akwarysty, idealna nawet dla osoby początkującej. Dzięki swojemu ubarwieniu wzbudza duże zainteresowanie i sprawia, że każdy pragnie ją mieć. Czy wystarczy jej kilkulitrowy zbiornik wody? A może konieczny jest zakup dużego akwarium dla bojownika? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w tekście poniżej.

Akwarium dla bojownika – jakie wybrać?

W kwestii dostosowania rodzaju i wielkości akwarium bojownik nie różni się od innych ryb. Zarówno w jego przypadku, jak i innych morskich zwierząt, im większy pojemnik z wodą, tym lepiej. Jaką konkretnie powinien mieć on wielkość i czy istotny jest jego kształt?

Kształt akwarium dla bojownika

Z punktu widzenia ryby kształt akwarium nie ma żadnego znaczenia. Jest on jednak istotny dla akwarysty. Akwarium musi umożliwiać przymocowanie filtra do wody. Najłatwiej tego dokonać w pojemnikach prostokątnych oraz innych o płaskich ścianach. W przypadku akwariów okrągłych jest to bardzo trudne.

Jaka powinna być pojemność akwarium dla bojownika?

Optymalna wielkość akwarium dla bojownika to ta pomiędzy 20 a 30 litrów. Jak wiadomo, większe zbiorniki są droższe. Jeśli jednak w przyszłości ma się pojawić w nim jeszcze jakaś inna ryba, duże akwarium będzie najlepszą opcją. Poza tym duża ilość wody oznacza jej wolniejsze zanieczyszczanie odchodami ryb. Toksyny wówczas rozkładają się w większej objętości płynu, a tym samym stężenie zawartego w nim amoniaku jest mniejsze.

Aranżacja akwarium dla bojownika

Akwarium, w którym ma zamieszkać bojownik, powinno być obsadzone roślinami. Pełnią one nie tylko funkcję dekoracyjną. Pomagają także oczyszczać wodę ze szkodliwego amoniaku. Są także miejscem, gdzie schronienie znajdują samice. Jaki rodzaj roślin będzie odpowiedni? Może to być salwinia pływająca, rzęsa wodna lub kryptokoryna.

Jako podłoże najlepiej sprawdzi się drobny, pokruszony żwirek (kwarc lub bazalt). Jego ilość powinna być dostosowana do ilości oraz rodzaju znajdujących się w akwarium roślin. Ważną kwestią jest to, aby po nasypaniu nie zmieniał on parametrów wody, co mogłoby zaszkodzić roślinom oraz samemu bojownikowi.

Akwarium dla bojownika z przykrywą czy bez?

Bojownik jest rybą labiryntową. Oznacza to, że potrafi oddychać także powietrzem atmosferycznym. U tego typu ryb w mniej więcej piątym tygodniu życia dochodzi do wykształcenia narządu błędnikowego, zwanego labiryntem. To pewnego rodzaju rozszerzenie komory skrzelowej, które umożliwia mu zasiedlanie także wód ubogich w tlen.



Bojownik, wyskakując na powierzchnię wody lub pływając pod jej wierzchnią warstwą, naraża się na różnicę temperatur. Może to skutkować urazem labiryntu. Akwarium wyposażone w pokrywę częściowo likwiduje ten problem. Po pierwsze temperatura powietrza tuż nad lustrem wody jest wówczas wyższa. Po drugie nie ma ryzyka, że bojownik wyskoczy poza akwarium.

Bojownik ma opinię mało wymagającej ryby. Pomimo to warto o niego odpowiednio zadbać. Oprócz zakupu akwarium, filtra, roślin oraz podłoża, w niektórych sytuacjach konieczna jest także inwestycja w grzałkę oraz oświetlenie. Kluczową rolę w hodowli bojownika odgrywa jednak duże i pojemne akwarium, które nie ograniczy jego aktywności.

red/polsatnews.pl