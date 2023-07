Akwarium morskie - jak założyć? 

Krok 1 - Jaki zbiornik wybrać?

Akwarium morskie powinno mieć określony kształt. Ważna jest zarówno jego szerokość, jak i wysokość. Im szersza jego powierzchnia i im większe dno, tym lepiej. Tego typu akwarium nie może być zbyt wysokie, ponieważ będzie to skutkowało słabym docieraniem światła w najgłębsze rejony. Optymalna wysokość akwarium morskiego to 50 cm. Decydując się na jego zakup, warto zwrócić uwagę na gotowe zestawy, które zawierają zarówno zbiorniki na wodę, oświetlenie, jak i dopasowaną pokrywę.

Krok 2 - Woda w akwarium morskim

Jak sama nazwa wskazuje, w akwarium morskim musi znajdować się woda morska, czyli słona. Czy to oznacza, że konieczne jest jej pozyskania z morza? Nie. W sprzedaży dostępna jest sól morska, która nadaje zwykłej wodzie słonego smaku. Przygotowanie wody morskiej do akwarium jest bardzo proste, ponieważ wsypany do wody preparat szybko się rozpuszcza. Gotowa woda oprócz dużej ilości soli, zawiera także wapń i magnez w idealnie dobranych dawkach. Po wymieszaniu z solą, woda nabiera także specyficznego, krystalicznego wyglądu. Poziom zasolenia jeszcze przed wpuszczeniem do akwarium ryb warto dodatkowo sprawdzić, używając fraktometru.

Krok 3 - Niezbędne akcesoria

Akwarium morskie wymaga więcej pracy pod względem uzdatniania. Osiągnięcie odpowiednio słonej, czystej i zdatnej dla ryb wody wymaga zainstalowania kilku urządzeń.

Rola odpieniacza w akwarium

Najważniejszym urządzeniem obsługującym akwarium morskie jest odpieniacz. Pełni on podobną funkcję jak filtr w akwarium słodkowodnym. Oczyszcza wodę z substancji organicznych, które mogą szkodzić rybom. Jego wydajność powinna być dostosowana do wymagań znajdujących się w akwarium ryb. Im są one delikatniejsze i bardziej wymagające, tym czystsza powinna być woda.

Lampa - niezbędna do prawidłowego rozwoju roślin

Lampa nie jest potrzebna w dwóch przypadkach. W akwariach typu fish-only oraz w tych z koralowcami niefotosyntezującymi. W pozostałych akwariach jest ona niezbędna z uwagi na proces współżycia koralowców z glonami symbiotycznymi, które rozwijają się wewnątrz ich tkanek, zapewniając niezbędne substancje odżywcze. Glony te do fotosyntezy wymagają światła.

Ruch wody głównym zadaniem pompy cyrkulacyjnej

Odpowiednia cyrkulacja w akwarium sprawia, że drobinki pokarmu unoszą się w wodzie, a tym samym są łatwiej wyłapywane przez rybki i inne żyjące w nim organizmy. Dodatkowo pompa przyspiesza przemianę gazową w akwarium, co wpływa na żywotność mieszkających w nim organizmów.

Filtr RO DI, gwarancją czystości wody w akwarium morskim

Czystość wody jest najważniejszą kwestią dla organizmów morskich. W tym celu wykorzystuje się filtry odwróconej osmozy, czyli filtry RO DI. Usuwają on wszelkie zanieczyszczenia, między innymi krzemiany oraz wszystko to, co pozostało po przejściu przez membranę. Filtrowanie wody należy wykonać jeszcze przed dodaniem do niej soli.

Krok 4 - Mieszkańcy akwarium morskiego

Najczęściej hodowanymi rybami w akwarium morskim są błazenki, sokolce oraz chetoniki. Może się tu znaleźć także garbik. Gatunki te są łatwe w pielęgnacji i sprawdzą się nawet dla osób początkujących.



Woda morska sprzyja nie tylko hodowli ryb, ale także różnych gatunków koralowców, krewetek, krabów, gąbek oraz rozgwiazd. Wybór w tej kwestii jest ogromny, a ilość żyjątek uzależniona jedynie od powierzchni akwarium. Bardzo istotny jest wybór pierwszych jego mieszkańców, ponieważ to do nich powinny być dostosowywani kolejni lokatorzy akwarium.

red/ Polsatnews.pl