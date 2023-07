Władimir Putin był sparaliżowany i niezdolny do podjęcia zdecydowanych działań - twierdzą informatorzy "The Washington Post", którzy opisali nastroje panujące na Kremlu po rozpoczęciu buntu wagnerowców. Mimo, że prezydent Rosji od kilku dni wiedział o planowanych przez Jewgienija Prigożyna działaniach, to po wejściu do Rostowa i rozpoczęciu marszu na Moskwę, zapanował chaos.