Analitycy ISW zwracają uwagę, że prezydent Rosji zamierza zachować Grupę Wagnera jako spójną siłę bojową, a nie ją podzielić. Dąży jednak do usunięcia z niej Jewgienija Prigożyna.

Putin zaprzecza istnieniu Grupy Wagnera

Potwierdzałaby to niedawna wypowiedź Władimira Putina, który stwierdził, że w Rosji nie ma prywatnych firm wojskowych. Jak, dodano, prezydent Rosji dąży do usunięcia jakichkolwiek związków z jednostką jej założyciela Jewgienija Prigożyna.

29 czerwca doszło do spotkania Prigożyna i 35 dowódcami Wagnera z Putinem. Miał on ocenić postępowanie dowódców biorących udział w buncie i wysłuchał tego, co mieli do powiedzenia. Ponadto - jak przekazał Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla - żołnierzom zaproponowano dalsze możliwości zatrudnienia.

- Dowódcy przedstawili swoją wersję tego, co stało się 24 czerwca (w dzień zakończenia dwudniowego buntu - red.). Podkreślili, że są zwolennikami głowy państwa i zamierzają się podporządkować - powiedział Pieskow.

Już wcześniej dziennik "Liberation" podawał, powołując się doniesienia źródeł wywiadowczych, że szef grupy Wagnera prawdopodobnie od 1 lipca przebywa na Kremlu. Gazeta twierdziła, że Prigożyn jest przetrzymywany.

Instruktorzy Grupy Wagnera z Afryki przybyli na na Białoruś

Rzecznik Pentagonu, generał brygady Sił Powietrznych USA Patrick Ryder, powiedział w piątek, że siły Wagnera nie są zaangażowane w operacje wojskowe w Ukrainie.

Analitycy przekazali, że białoruski rząd i niezależne źródła potwierdziły, że instruktorzy Grupy Wagnera stacjonujący wcześniej w Afryce przybyli na poligony na Białorusi.

ISW zauważył również, że rosyjskie władze zatrzymały byłego oficera rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa Michaiła Polakowa, który był administratorem kilku popularnych kanałów na Telegramie, komentujących politykę wewnętrzną Kremla.

"Kanały spekulujące na temat polityki wewnętrznej Kremla stanowią specyficzną niszę rosyjskiej przestrzeni informacyjnej, a zatrzymanie Polakowa wskazuje, że Kreml może chcieć stłumić spekulacje na temat polityki wewnętrznej po powstaniu Wagnera" - przekazano.

ZOBACZ: Rosja przegrywa walkę artyleryjską. To porażka inwazji

24 czerwca żołnierze pod wodzą Jewgienija Prigożyna zajęli sztab rosyjskiej armii w Rostowie nad Donem, a następnie zaczęli podążać w kierunku Moskwy. Domagali się "przywrócenia sprawiedliwości" w armii i odsunięcia od władzy ministra obrony Siergieja Szojgu.

Tego samego dnia wieczorem Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem układu białoruskiego autorytarnego lidera Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, zawartego w porozumieniu z Putinem. Zgodnie z tymi uzgodnieniami część bojowników Grupy Wagnera i sam Prigożyn mieli przemieścić się na Białoruś.

WIDEO: Opóźnienia i odwołania lotów w wakacje. Czy w tym roku znów grozi nam paraliż? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbl/kg/Polsatnews.pl