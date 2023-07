Pożary w Grecji. Jakie odszkodowania przysługują turystom?

Odpowiedzi na pytania dotyczące odszkodowań, rekompensat związanych z wyjazdem z biurem podróży można szukać w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Pożary w Grecji. Co z odszkodowaniem dla turystów?

- Jest ona skonstruowana po to, żeby chronić interesy klientów i biur podróży. W tej konkretnej sytuacji (pożarów na greckich wyspach - red.) jest to dość ważne, bo wszyscy klienci biur podróży, którzy mają wykupione imprezy turystyczne, czyli połączenie dwóch rożnych usług, na przykład zakwaterowanie i lot, faktycznie mogli skorzystać z tych przepisów - tłumaczył Bartosz Kempa, autor serwisu Zmarnowanyurlop.pl i wskazał bezkosztowne odstąpienie od umowy w określonych przypadkach.



Jak wskazał ekspert w kontekście pożarów w Grecji, chodzi o żywioły, a te można odpowiednio zakwalifikować. - W tym przypadku będę polecał wzmiankę o "nieuniknionych nadzwyczajnych okolicznościach". Ustawodawca je zapisał i daje nam to możliwość powołania się na te żywioły jako sytuację niezależną od nas - tłumaczył.

- Ten przepis pozwala zarówno turystom, jak i dla biurom podróży na możliwość bezkosztowego rozwiązania umowy, czyli pozwala na zwrot między innymi wszystkich kwot wpłaconych przez klienta - dodał.

"Klienci mają trudniej"

Kempa zwrócił jednak uwagę na fakt, że ten sam przepis działa inaczej w zależności od tego, czy korzysta z niego klient czy biuro podróży. - Klienci mają faktycznie trudniej - powiedział.

ZOBACZ: Grecja: Podczas remontu zawalił się most. Ludzie utknęli pod gruzami

Jak tłumaczył, jeśli na "nieuniknione nadzwyczajne okoliczności" wskaże biuro podróży, jest to już wystarczające. - Klienci, aby móc rozwiązać taką umowę, nie tylko muszą wskazać te nieuniknione okoliczności, ale także wykazać, że występują one w miejsce docelowym i mają wpływ na prawidłowy przebieg wypoczynku - mówił.

Pożary na Rodos. "Jesteście teraz pod opieką rządu greckiego"

Na jaką pomoc turyści mogą liczyć ze strony biur podróży już na miejscu? Prowadząca program przypomniała wypowiedź jednego z Polaków w Grecji. - Uciekaliśmy przed pożarem w hotelu. Nie było żadnej ewakuacji, ewakuowali nas Grecy swoimi prywatnymi samochodami. Biura podróży nie odbierały telefonów. Gdy udało nam się dodzwonić na infolinię usłyszeliśmy: "Jesteście teraz pod opieką rządu greckiego, dziękuję, do widzenia" - relacjonował Polak.

WIDEO: Pożary w Grecji. Jakie odszkodowania przysługują turystom?

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W rozmowie z Polsat News dodał, że gdy trafił do specjalnego centrum pomocy, wszystko organizowali Grecy. - Greckie społeczeństwo bardzo się zmobilizowało i pomagało. Na początku na tej hali nie było prawie nic. Grecy pozwolili swoje koce, zabawki dla dzieci - mówił poszkodowany turysta.

Żądanie o obniżki cen

Bartosz Kempa skomentował tę sytuację. - Tutaj mamy do czynienia z osobami, które już znalazły się na miejscu. Trzeba podkreślić, że sytuacja w Grecji jest dynamiczna - stwierdził i dodał, że bezpieczeństwo jest "absolutnym priorytetem w relacjach z biurami podróży".

- Starajmy się zrozumieć jako klienci samych touroperatorów i kadry, które muszą rozwiązać sytuację kryzysową - mówił.



Jak wskazał, relacje z touroperatorem zostały zawarte w umowie, która została wcześniej podpisana. - Apeluję do klientów, żeby zdroworozsądkowo podchodzili do tych wszystkich komunikatów, które mówią, że nie przysługują żadne odszkodowania lub zadośćuczynienia za poczucie zmarnowanego urlopu. To się jeszcze okaże - dodał.



- Ponadto, wciąż przysługuje żądanie do obniżki cen. Urlop został skrócony, nie skorzystaliście z części atrakcji i jak najbardziej macie państwo prawo ubiegać się o taką obniżkę - dodał.

WIDEO: Wielka Brytania: Rekord spadochroniarzy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nb/kg/polsatnews.pl