Zgłosiłem wolę kandydowania do Senatu w ramach paktu senackiego - poinformował w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News były Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Adam Bodnar. Zdradził również, że chciałby kandydować z "jednego z okręgów warszawskich".

Adam Bodnar został zapytany w Polsat News o pogłoski dotyczące jego kandydatury w wyborach parlamentarnych.

- Jeszcze trwają dyskusje, także trudno mi to potwierdzić. Mogę powiedzieć tylko tyle, że faktycznie zgłosiłem wolę kandydowania do Senatu w ramach paktu senackiego - powiedział.

- Trwają dyskusje dotyczące tego, jak miałoby to wyglądać - dodał.

"Stąd chciałbym kandydować"

Dopytywany, czy była wstępna zgoda w tej sprawie, powiedział, że "te dyskusje są jak do tej pory pozytywne".

- Dotyczą one jednego z okręgów warszawskich. Ja mieszkam w Warszawie od 18. roku życia i stąd chciałbym kandydować - wyjaśnił.

Pytany jak wyobraża sobie swoją rolę w Senacie zwrócił uwagę na specyfikę wyższej izby polskiego parlamentu.

- Senat jednak charakteryzuje się tym, że można mieć duże poczucie niezależności, przede wszystkim niezależności intelektualnej - stwierdził.

- Jak przyglądam się pracy senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, senatora Aleksandra Pocieja, czy senatora Marka Borowskiego, to widzę, że oni są w stanie powiedzieć to, co myślą, a jednocześnie wykonywać pewne zadania, które są im powierzane - powiedział.

- Uważam, że mam sporo doświadczenia jako były Rzecznik Praw Obywatelskich, a także jako nauczyciel akademicki, które mogę wykorzystać dla dobra pracy Senatu - dodał.

Pytany o cały pakt senacki opozycji stwierdził, że "czeka i obserwuje jak liderzy partyjni o tym dyskutują".

Prof. Adam Bodnar w programie "Gość Wydarzeń"

Schetyna o pakcie senackim

O pakcie senackim mówił ostatnio w Polsat News również Grzegorz Schetyna, który zapewnił, że nazwiska kandydatów paktu senackiego znane będą za około dwa tygodnie.

- Do czasu ogłoszenia terminu wyborów przez prezydenta Andrzeja Dudę musi być znany, zamknięty pakt senacki ze wskazaniem osób w konkretnych okręgach wyborczych, którzy będą reprezentować opozycję - powiedział.

Podkreślał, że ważne w walce o Senat będzie odbijanie mandatów z rąk polityków PiS. - To są pytania o poszczególnych kandydatów, miejsca, okręgi wyborcze, zobaczymy... Musimy iść po zwycięstwo - mówił pytany o ewentualne zaproszenie do współpracy Romana Giertycha, Ryszarda Petru czy Jana Marię Jackowskiego.

