Prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg odwiedzili Dzienny Dom "Senior+" w Woli Karczewskiej na Mazowszu.

Prezydent podkreślał znaczenie 14. emerytury, która zgodnie z wchodzącą w życie w poniedziałek ustawą, będzie świadczeniem stałym. - Chcę podkreślić jedną rzecz (...). Ta ustawa, tak jak i cały szereg innych aktów prawnych, które wspierają seniorów (...), to są efekty dobrego współdziałania władz, które jest tak bardzo ważne, by osiągać sukcesy - powiedział Andrzej Duda podczas spotkania z seniorami.

Zaznaczył też, że w najbliższych dniach będzie "kolejny efekt współdziałania". - Ustawa, która ma o tym współdziałaniu mówić w ramach Unii Europejskiej, naszej przyszłej prezydencji, będzie w najbliższym czasie rozpatrywana przez Sejm - wskazał Duda.

Premier o "rewolucji godnościowej"

- Dzień, w którym ta ustawa wchodzi w życie jest dniem historycznym. To blisko 10 milionów naszych obywateli. Ale to tylko statystka. Tak naprawdę to nasi dziadkowie, babcie, ojcowie, mamy, którzy z ogromnym mozołem, trudem, odbudowywali Polskę, podnosili ją po zgliszczach wojny. Potem budowali w bardzo trudnych warunkach - dodał premier Morawiecki.

Szef rządu krytykował rządy liberałów, w tym przede wszystkim niewystarczające waloryzacje emerytur. - Rząd PiS razem z panem prezydentem wprowadził po 2015 roku taką rewolucję godnościową, rewolucję oddania szacunku tych, którym ten szacunek był zabrany w latach III Rzeczypospolitej - podkreślił Morawiecki.

Jego zdaniem okazało się, że "można owoce wzrostu dzielić sprawiedliwiej", a zgoda pomiędzy rządem i prezydentem jest gwarancją "prowadzenia dobrych działań dla społeczeństwa".

