W Grecji ogień zajmuje coraz więcej terenów. Pożary pojawiły się m.in. na Korfu i drugiej co do wielkości wyspie Euboea. Z kolei najwyższy poziom zagrożenia pożarowego odnotowano na Krecie.

Największy pożar trwa obecnie na Rodos, a władze zarządziły ewakuację kilkunastu tysięcy osób, wśród nich ponad tysiąc Polaków. Jest to największa akcja ewakuacyjna w historii Grecji. Rząd w Atenach powołał specjalny sztab kryzysowy, który ma kierować akcją ewakuacji zagranicznych turystów.

Ewakuacja z greckich wysp

Jak wskazywał reporter Polsat News, na wyspie Rodos ewakuowano 19 tys. ludzi, z czego 16 tys. musiało opuścić swoje apartamenty i hotele. Zostali przewiezieni do centrów pobytów tymczasowego. - Trzy tysiące osób zostało z kolei zabranych przez greckie służby na statki i przetransportowane drogą morską - relacjonował dziennikarz.

WIDEO: Kolejne greckie wyspy w ogniu. Trwa ewakuacja turystów

Jak wygląda sytuacja polskich turystów?

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w rozmowie z Polsat News mówił, że w wielu miejscach w Grecji, nie tylko na Rodos, sytuacja jest bardzo niebezpieczna. - Jest sucho, wysoka temperatura, ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się ognia - wymieniał.

Jak podkreślił, polskich trustów w Grecji jest dużo. - Jesteśmy w stałym kontakcie przede wszystkim z biurami podróży - dodał. Tam - jak wskazuje - jest najlepszy i najszybszy kontakt z organizatorami.



- Te biura starają się przenosić turystów do innych hoteli, szkół, sal gimnastycznych, czyli do miejsc, które oferują greckie służby. To oczywiście są warunki dalekie od komfortowych, ale staramy się robić co w naszej mocy, żeby zapewnić wszystkim taką opiekę, która jest w tej bardzo trudnej chwili możliwa - mówił.

Biura podróży odpowiedzialne za ewakuację

Niektóre biura podróży podjęły też decyzję o wcześniejszych powrotach do kraju. - Także można powiedzieć, że ewakuacja drogą powietrzną też trwa - mówił Jabłoński. Jak wskazał wiceminister, sytuacja jest jednak zmienna, bo część podróżnych na Rodos po opanowaniu sytuacji pożarowej mogła wrócić do swoich apartamentów.

- Na Rodos 1270 osób zostało ewakuowanych z wyjazdów zorganizowanych. Te osoby zostały przetransportowane w bezpieczne miejsca. Nie wiemy, jak to wygląda dokładnie w innych częściach Grecji, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna - mówił polityk.

Podkreślił, że teraz przede wszystkim biura podróży mają odpowiednie mechanizmy, żeby działać w takich nadzwyczajnych sytuacjach. - Zachęcamy do tego, żeby kontaktować się przede wszystkim z biurami podróży. One mają wykupione ubezpieczenia - dodał Jabłoński.

