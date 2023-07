W tragicznym wypadku w drodze do pożaru zginął Dawid Jerominek, strażak z OSP w Małusach Wielkich (woj. śląskie). Wyrazy współczucia dla najbliższych druha przekazał Komendant Główny PSP gen. bryg. Andrzej Bartkowiak oraz komendant KM PSP w Częstochowie bryg. Marek Radosz.

W sobotę wieczorem strażacy z OSP Małusy Wielkie, m.in. druh Dawid Jerominek, zostali wezwani do pożaru zabudowań gospodarczych.

Jechał do pożaru. W drodze miał wypadek

Mężczyzna pospieszył do remizy, by uczestniczyć w akcji gaśniczej, jednak nie dotarł do celu. W drodze uległ wypadkowi - jak informuje "Fakt", strażak z niewyjaśnionych przyczyn uderzył autem w drzewo.

Jerominek został z obrażeniami przewieziony do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować.

Kondolencje od Komendanta Głównego PSP

"Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak w imieniu całej braci strażackiej składa kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym zmarłego. Cześć Jego pamięci!" - przekazała Państwowa Straż Pożarna.

Kondolencje bliskim druha złożył także Komendant Miejski PSP w Częstochowie bryg. Marek Radosz "wraz z zastępcami oraz całą bracią strażacką".

