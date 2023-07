45-letni Allister Brown powiedział, że granie na perkusji przez ponad 150 godziny to "ogromne przedsięwzięcie". Mężczyzna ustanowił trzeci rekord świata w sobotnie popołudnie w Lisburn Music Centre - przekazał portal BBC.

Muzyk przekazał, że pamięć o swojej partnerce, Sharon Deegan, a także wsparcie jego przyjaciół, podtrzymywały go na duchu podczas próby.

"Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali" - powiedział. "Zawsze myślałem, że chcę to zrobić ku pamięci Sharon".

Muzyk dwukrotnie pobił rekord świata w najdłuższej grze. Po raz pierwszy dokonał tego w 2003 roku, kiedy grał przez 58 godzin, a następnie w 2008 roku, kiedy wytrwał 103 godziny.

Brown powiedział, że jego poprzednie próby dobrze przygotowały go do tego ostatniego maratonu.

"To doświadczenie było dla mnie absolutnie fenomenalne. Mieć wiedzę o tym, jak się przygotować, jak radzić sobie z pewnymi sytuacjami podczas maratonu" - powiedział BBC.

Zgodnie z zasadami Rekordów Guinnessa, na każdą godzinę gry na bębnach 45-latek miał prawo do pięciominutowej przerwy.

Mężczyzna był w stanie zaoszczędzić te przerwy, by pozwolić sobie na nieco dłuższe okresy wytchnienia.

W piątek rano, pięć dni po rozpoczęciu próby bicia rekordu, koordynator wydarzenia, Duncan Campbell, powiedział, że perkusista spał tylko przez około dwie godziny.

"W niektórych momentach będę miał halucynacje, a zespół jest po to, aby mu pomóc" - przekazał przed rozpoczęciem próby Brown. "Moje ciało może chcieć zmusić mnie do snu we wczesnych godzinach porannych, więc zespół będzie starał się mnie obudzić i upewnić się, że moje przerwy są prawidłowo przydzielone" - dodał.

Próba była transmitowana na żywo i odbyła się w ramach pomocy charytatywnej.

"W związku z odejściem Sharon na raka trzustki zbierałem pieniądze dla organizacji charytatywnej zajmującej się rakiem trzustki NIPANC" - przekazał muzyk. "A także dla fundacji Mind, zajmującej się zdrowiem psychicznym, ponieważ po odejściu Sharon zmagałem się z problemami psychicznymi" - dodał.

Po ustanowieniu rekordu Brown stwierdził, że "pierwszą rzeczą, którą zrobi jest pójście spać".

