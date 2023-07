W Sao Paulo może dojść do przełomu w branży transportu. Brazylijski producent samolotów chce zbudować fabrykę do produkcji latających taksówek. Według zapowiedzi elektryczne maszyny nie będą potrzebowały pasa startowego ani lądowiska. Mają przewozić do sześciu osób i być przyjazne dla środowiska.