W lesie w pobliżu miejscowości Żurawieniec w Wielkopolsce znaleziono tajemniczy obiekt. Rzecznik miejscowej policji poinformował w rozmowie z polsatnews.pl, że jest to balon z podłączoną do niego metalową płytką. Na miejscu pracują służby.

Na tajemniczy obiekt leżący w lesie natknął się jeden z mieszkańców. O tajemniczym natychmiast powiadomiono służby.

- Policjanci otrzymali zgłoszenie w piątek w godzinach wczesnopopołudniowych. Odnaleziony w lesie obiekt to niewielki balon z z podłączoną do niego metalową płytką z układami scalonymi i elektroniką - powiedział polsatnews.pl rzecznik KPP w Kole, st. asp. Daniel Boła.

- Został on zabezpieczony, obecnie ustalamy co to za urządzenie - przekazał policjant.

Jak dodał na miejscu są również inne służby, jednak nie chciał zdradzić jakie. Z nieoficjalnych informacji podawanych przez RMF FM wynika, że są to funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

