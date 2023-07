"Gąski gąski do domu. Boimy się. Czego?" - czytamy na Twitterze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To nawiązanie do popularnej zabawki sprzedawanej na straganach w urlopowych kurortach. Urząd postanowił zaapelować do Polaków, aby kupując pamiątkę z wakacji, zwracali uwagę na kwestie bezpieczeństwa. "Weź pod uwagę nie tylko modę" - czytamy.