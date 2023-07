Turyści uciekali z wody, a dzieci zaczęły krzyczeć, gdy na plaży w Meia Praia w Portugalii pojawił się rekin - podaje portal The Sun. Do paniki plażowiczów doszło, gdy zwierzę pojawiło się przy samym brzegu. Najprawdopodobniej był to ten sam gatunek, który w ostatnim czasie widywany był na hiszpańskim wybrzeżu.