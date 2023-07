- Słowa prezesa NIK Mariana Banasia to zniesławienie. Złożyliśmy wniosek, by do poniedziałku opublikował przeprosiny - powiedział w "Gościu Wydarzeń" szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. - Jeżeli tego nie zrobi, będziemy zmuszeni go pozwać - dodał. Prezes PFR mówił także o możliwym przedłużeniu wakacji kredytowych. - Mówimy o jednym czy dwóch kwartałach, to zależy od premiera - stwierdził.