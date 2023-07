W rosyjskiej bazie wojskowej na okupowanym Krymie wybuchł pożar - informują ukraińskie media, według których eksplodował magazyn amunicji. Władze okupacyjne zarządziły ewakuację ludności z pobliskich terenów i częściowe zablokowanie autostrady łączącej Most Krymski z Symferopolem i Sewastopolem.

Na poligonie rosyjskiej bazy wojskowej w powiecie kirowskim na Krymie wybuchł pożar - poinformowały rosyjskie władze okupacyjne, cytowane przez agencję Reutera. Ukraińskie media informują o słyszanych wcześniej eksplozjach na poligonie koło wsi Krynyczky, w pobliżu miasta Stary Krym.

Działania służb i nagrania z miejsca zdarzenia wskazują, że wybuchnąć mogła magazynowana tam amunicja. Według kanału Astra na Telegramie na poligonie składowano granaty ręczne, miny, pociski artyleryjskie, granaty moździerzowe i broń strzelecką.

Rosjanie nie mają ostatnio dobrej passy - najpierw Most Krymski, teraz wybuchy na poligonie na okupowanym Krymie 🤷‍♂️



Pożar na poligonie nastąpił po silnych wybuchach. Okupacyjne władze zdecydowały się na ewakuację mieszkańców z 4 miejscowości w rejonie kirowskim. Zamknięto też… pic.twitter.com/ATYtspp9Wy — Biełsat (@Bielsat_pl) July 19, 2023

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie: Nocny atak na Odessę. Media: Zemsta za Most Krymski

Krym: Ewakuacja ludności i blokada autostrady

Władze okupacyjne zamierzają tymczasowo ewakuować mieszkańców czterech miejscowości (ponad 2 tys. osób) ze strefy znajdującej się w pobliżu poligonu - poinformował na Telegramie szef okupacyjnej administracji półwyspu Siergiej Aksionow. Chodzi o wsi Kryniczki, Ajwazowskoje, Abrikosowka i Priwietnoje. Aksjonow oświadczył, że w związku z pożarem na poligonie w rejonie kirowskim nie było ofiar w ludziach i poprosił o zachowanie spokoju.

Doradca Siergieja Aksionowa, Oleg Kriuczkow, poinformował o częściowym zamknięciu autostrady Tawrida znajdującej się niedaleko poligonu - na odcinku między 118. a 130. kilometrem. Autostrada łączy most Krymski z Symferopolem i Sewastopolem. Według Kriuczkowa transport zostanie przekierowany na starą drogę kerczeńską - można przejechać przez miejscowości Stary Krym i Pierwomajskoje.

Według ostatnich informacji pożar wciąż nie został ugaszony. Nie podano również oficjalnych przyczyn wybuchów.

To nie jedyne takie wydarzenia na Krymie w ostatnim czasie. Do kilku eksplozji na okupowanym przez Rosjan terenie doszło 17 lipca w pobliżu mostu Krymskiego łączącego Rosję z zaanektowanym przez nią półwyspem. W wyniku wybuchów doszło do zawalenia się przęsła części samochodowej mostu.

WIDEO: Strajk w Hollywood Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ako/zdr/ Polsatnews.pl