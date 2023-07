Polscy funkcjonariusze, którzy pełnią w wakacje służbę w Chorwacji nie wahali się ani chwili, kiedy patrolując plażę, usłyszeli wołanie o pomoc. Bez zastanowienia wskoczyli do wody, by pomóc topiącemu się mężczyźnie.

Policja relacjonuje, że we wtorek rano podkomisarz Marcin Czyż oraz młodszy aspirant Piotr Filar, którzy pełnią służbę w Chorwacji w ramach projektu "Bezpieczny sezon wakacyjny", usłyszeli krzyk kobiety wołającej o pomoc.

Funkcjonariusze zauważyli w wodzie około 100 metrów od linii brzegowej dwójkę ludzi. Młoda kobieta krzycząc i machając rękami wołała o pomoc, zaś mężczyzna raz po raz znikał pod lustrem wody. Na plaży nie było jeszcze wówczas ratowników.

Chorwacja: Polscy policjanci zapobiegli utonięciu

Policjanci niezwłocznie zdecydowali się na interwencję. Pożyczyli od plażowiczów pompowaną deskę SUP i wskoczyli do wody. Okazało się, że 29-letni Chorwat doznał urazu lewego barku. Z powodu ograniczonego ruchu oraz bólu, nie mógł samodzielnie dopłynąć do brzegu. Towarzysząca kobieta bezskutecznie usiłowała mu pomoc.

Więcej👉https://t.co/yoBIxjBDwp pic.twitter.com/TwSsan3ST2 — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) July 19, 2023

"Policjanci używając technik ratowniczych oraz deski przetransportowali poszkodowanego do brzegu, gdzie został przekazany służbom medycznym pobliskiego kompleksu hotelowego. Okazało się, że uraz jest na tyle poważny, że będzie wymagał leczenia operacyjnego" -relacjonuje policja.

Zarówno pokrzywdzeni, jak i chorwaccy funkcjonariusze podziękowali polskim policjantom za ich postawę, określając ją mianem "wielkiej sprawy".

Przypomnijmy, że na mocy zawartych przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka porozumień, jak również zaproszeń skierowanych przez szefów chorwackich i bułgarskich policjantów, polscy funkcjonariusze do 31 sierpnia asystują chorwackim i bułgarskim kolegom, ale przede wszystkim pomagają polskim turystom, którzy jak każdego roku, licznie odpoczywają w tych krajach.

